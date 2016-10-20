Caricamento...

Glance Clock, l'orologio smart per non perdere le notifiche

20/10/2016

Glance Clock, l'orologio smart per non perdere le notifiche
Fanatici delle notifiche tanto da non poter staccare gli occhi dallo smartphone un secondo per paura di perdere qualche aggiornamento? La società statunitense Glance Tech ha in mente una soluzione per chi non ama gli smartwatch: si chiama Glance Clock ed è un orologio smart da appendere al muro. Tramite una campagna di raccolta fondi su Indiegogo, la società Glance Tech presenta la sua invenzione. L'orologio smart Glance Clock permette di avere sott'occhio tutte le notifiche più importanti al momento del bisogno. Glance Clock si presenta esteticamente come un classico orologio analogico ma al suo interno si nasconde un vero e proprio gioello di tecnologia. https://www.youtube.com/watch?v=at8UJibkm5s

Glance Clock: tutte le funzionalità dell'orologio smart

Dotato di un piccolo schermo digitale, l'orologio dispone di un'app dedicata per dispositivi Android e iOS. Una volta effettuato il pairing tra lo smartphone e l'orologio, vi sarà la possibilità di visualizzare le notifiche delle principali applicazioni. Glance Clock mostrerà infatti gli appuntamenti del calendario, i passi e l'attività fitness fatta e le notifiche di maggior importanza. L’orologio smart si integrerà perfettamente anche con la maggior parte delle app per la produttività, permettendo anche di fornire notizie, informazioni meteo e prenotazioni di Taxi su Uber. Glance Clock lavorerà anche in collaborazione con i dispositivi smart per la casa. È per esempio possibile ricevere le risposte di Amazon Alexa direttamente sullo schermo dell'orologio. Un orologio smart che funge anche da strumento motivazionale in quanto compatibile con le principali app per il fitness. Non ci saranno più scuse per rimanere a casa a guardare la tv sul divano!

Glance Clock: un successo su Indiegogo

La campagna di raccolta fondi su Indiegogo ha già ottenuto 2838 sostenitori ed è ormai prossima al termine. Con un finanziamento pari a 369,539$ su 50,000 $ richiesti possiamo tranquillamente affermarne il successo. Glance Clock è al momento acquistabile a 99$ ma si tratta di una offerta a tempo. Allo scadere della promozione bisognerà cacciare fuori di tasca almeno 129$ per portarsi a casa questo orologio smart.    
