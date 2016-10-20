Home Videogame Nintendo NX: presentazione ufficiale in trailer

di Redazione 20/10/2016

Nintendo NX, la nuova console della casa Giapponese, sarà presentata ufficialmente oggi, 20 ottobre 2016, con un trailer. L’appuntamento è per le 16 ore italiane, allorquando Nintendo fornirà le prime informazioni ufficiali sulla nuova console videoludica e la mostrerà con una clip di anteprima. L’evento social è stato anticipato da un tweet della divisione statunitense della stessa azienda nipponica. Prima di vedere la console tra gli scaffali degli store, però, bisognerà attendere il 2017, con ogni probabilità nel mese di marzo. Negli ultimi mesi la Nintendo NX è stata una della console più discusse in Rete, tra rumors e anticipazioni mai però confermate ufficialmente. Secondo le fonti più accreditate, il nuovo prodotto Nintendo dovrebbe essere una console ibrida, ricalcando in parte quanto già sperimentato con la Wii U. Nintendo NX dovrebbe dunque essere composta da una parte che si connette al televisore per fungere da console domestica, mentre l’altra dovrebbe essere portatile. Si tratterebbe, in definitiva, del compromesso tra la Wii e la DS, pensata per sfruttare i punti di forza di entrambi i dispositivi e se possibile accentuarli. Nintendo NX: tornano le cartucce? Stando ad altre voci, non è da escludere il ritorno alle cartucce, che farebbero particolarmente contenti i nostalgici delle prime console nipponiche. Il trailer che sarà pubblicato oggi pomeriggio alle 16, dovrebbe avere la durata di circa tre minuti. Quanto al nome, quella di NX è ancora una denominazione provvisoria. Quello che è certo, è che con questo nuovo prodotto, Nintendo vuole lanciare la sfida a Sony e Microsoft, ricalcando il successo della Wii ed evitando se possibile il mezzo passo falso effettuato con la Wii U. Nell’annuncio dell’imminente trailer, è presente l’icona Super Mario, a conferma che con ogni probabilità anche questa console dovrebbe avere uno o più titoli dedicati all’eroe di diverse generazioni. Al trailer seguiranno nei prossimi giorni ulteriori dettagli tecnici sulla NX.