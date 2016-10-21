Sony Xperia Ear, gli auricolari wireless con assistente personale
Inizialmente presentati nel corso del Mobile World Congress 2016 di Barcellona, gli auricolari Sony Xperia Ear sono i nuovi auricolari smart wireless. Con un nuovo comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale, Sony ha annunciato la disponibilità al pre-order. Dotati di un’estetica tradizionale, gli auricolari Sony Xperia Ear sembrano dei normali auricolari wireless. All’interno però, oltre al modulo Bluetooth è stato installata una vera e propria assistente personale. Una funzionalità per certi versi simile a quella dei Samsung Gear iconX, ma con la differenza che l’assistente dei Sony Xperia Ear svolgerà ruoli tipici da segretaria personale virtuale, aiutando l’utente nell’organizzazione degli impegni giornalieri. https://www.youtube.com/watch?v=PY7-UR5IIP0
Sony Xperia Ear, le funzionalità disponibili:L’assistente personale è chiamata Sony Agent Technology e supporta i comandi vocali fino a sette lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo e giapponese. Sfruttando la connessione con lo smartphone tramite Bluetooth, l’assistente è in grado di fornire informazioni come gli appuntamenti in agenda o il meteo. Tramite comandi vocali è inoltre possibile effettuare chiamate, inviare messaggi o avviare il navigatore. Tra le app compatibili vi sono WhatsApp e Facebook. Gli auricolari smart sono inoltre dotati di sensori tra cui prossimità, giroscopio e accelerometro e si attivano e disattivano automaticamente quando vengono inseriti e tolti dalle orecchie. In questo modo sarà possibile un notevole risparmio della batteria intregrata. https://www.youtube.com/watch?v=WUjZHWnPVO8
Sony Xperia Ear, le caratteristiche tecniche:Gli auricolari sono realizzati in silicone nero e possono essere utilizzati anche sotto la pioggia anche se non sono fatti per essere utilizzati in acqua, in quanto non hanno alcun tipo di certificazione di impermeabilità. Tra le caratteristiche tecniche di maggior risalto vi è una funzione di riduzione del rumore e dell'eco e una porta micro SD. La batteria da 65 mAh garantisce un’autonomia fino a quattro ore. Inserendo gli auricolari nella custodia di ricarica vi è la possibilità di avere una batteria supplementare di 300 mAh che porta la durata a 16 ore. L'applicazione dedicata ai Sony Xperia Ear è compatibile con Android 4.4 o versioni successive. Gli auricolari Sony Xperia Ear sono acquistabili tramite pre-order al prezzo di 199,0€.
