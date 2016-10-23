Huawei Mate 9, uscita ufficiale e scheda tecnica del top di gamma Android
Huawei Mate 9: un nuovo asso nella manica del mondo AndroidMate 9 è stato studiato per consentire velocità, potenza ed efficienza energetica senza compromessi: la sua configurazione prevede infatti l'uso del nucleo operativo di Cortex-A73 per le operazioni più pesanti, mentre Cortex-A53 fornirà "una mano" al chipset più potente occupandosi dei task più leggeri o di priorità secondaria, aumentando le performance senza dar luogo a fenomeni di rapida scarica della batteria. Cosa aspettarsi per il resto delle specifiche tecniche di Huawei Mate 9? Sicuramente un dispositivo solido e in linea con il design dei maggiori top di gamma attuali, con un ampio display 5.9 pollici QHD incasellato in una cornice elegante in alluminio e vetro, di cui potrebbe essere prevista una versione Edge. Huawei è puntuale anche nella scelta dell'OS, Android Nougat 7.1 aggiornato all'ultimo changelog. Torna a bordo del comparto fotografico anche Leica, che ha provveduto a creare una fotocamera doppio sensore da 20 + 12 megapixel f/2.0. Ampliata anche la memoria interna, disponibile in diverse configurazioni da 64 a 256 GB, mentre la RAM sarà a scelta tra 4 o 6 GB. Questo è quanto traspare dalle ultime indiscrezioni del mondo Huawei, che senza dubbio sta dando filo da torcere alla rivale Xiaomi con un device veramente brillante e pronto a sorpassare molti competitor: l'appuntamento è, ovviamente, per il mese di Novembre.
