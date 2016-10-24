Home Mobile iPhone 8, news indiscrezioni e progetti per il prossimo smartphone Apple

di Redazione 24/10/2016

iPhone 7 ha poco più di un mese e mezzo di età, tuttavia Apple cerca di rimanere sempre sulla cresta dell'onda cercando di pianificare già da ora il design, le funzioni e le inevitabili migliorie tecniche per il prossimo iPhone 8, che secondo le recenti rivelazioni di Tim Cook dovrà trattarsi di uno smartphone iOS in cui la controparte IA (intelligenza artificiale) sarà più preponderante ed evoluta che mai. La casa di Cupertino è infatti presa di mira da tante indiscrezioni che vedono la data di uscita iPhone 8 anticipata al periodo estivo, piuttosto che per il tradizionale debutto autunnale, assieme a molti altri top di gamma Android con cui competere. iPhone 8 avrà inoltre una grande responsabilità da sostenere, essendo uno smartphone destinato al festeggiamento del decennale del popolare Melafonino: le voci di corridoio in merito alle trasformazioni di questa nuova generazione iPhone sono quindi molto varie, tra cui quelle che prevedono l'arrivo di una batteria con amperaggio raddoppiato e un design premium in ceramica. Allo stesso tempo, va rafforzandosi anche l'ipotesi che vede Apple pronta ad eliminare quasi del tutto o completamente i bordi del dispositivo attorno al display, secondo una consuetudine ormai accettata da molti produttori occidentali e orientali, per favorire lo sfruttamento di tutta la diagonale dello schermo. iPhone 8 e una nuova sfida al design, tra bellezza, capacità hardware e intelligenza artificiale Uno dei maggiori problemi che iPhone 8 si ritroverebbe a dover affrontare, nel caso in cui Apple estendesse lo schermo eliminando ogni bordo o quasi, sarebbe certamente la presenza del Touch ID, che deve necessariamente essere a portata di dito per svolgere le sue funzioni. A risolvere questo problema ci avrebbe però pensato Apple stessa, con un brevetto che prevede la creazione di un sensore per impronte di nuova generazione, capace di funzionare nonostante la distanza che separa il dito dell'utente dallo schermo. Il brevetto in questione consentirebbe al dispositivo di utilizzare una lente elettrostatica, in grado di aiutare il sensore a focalizzarsi sul campo generato dalla vicinanza del dito dell'utente al display di iPhone, rendendo quindi il pannello più manipolabile dal punto di vista costruttivo. Diverso approccio invece per i sensori di luminosità che potrebbero subire un interessante cambiamento su iPhone 8. In questo secondo caso, il brevetto considerato da Apple prenderebbe il nome di "Electronic devices with display-integrated light sensors", tecnologia in grado di evitare un 'appesantimento eccessivo dello smartphone, permettendo di innestare i sensori direttamente al di sotto del pannello e ottenendo i sensazionali valori di contrasto e luminosità a cui iPhone ci ha abituati. Gli utenti si aspettano ovviamente tanti altri upgrade, che potrebbero riguardare anche l'introduzione di una batteria sicura per iPhone 8, alla luce dei recenti casi di cronaca che ci hanno raccontato della pessima fine di Galaxy Note 7, e di qualche incidente capitato anche ad iPhone 7 per gli stessi motivi: l'autocombustione delle batterie difettose. Scopriremo inoltre nei prossimi mesi se il tanto discusso iPhone 7S sarà previsto nella futura roadmap Apple, anche se le novità portate dall'ottava generazione del Melafonino dovrebbero essere tali, nelle intenzioni del CEO Cook, da mettere da parte ogni altro pensiero in merito a varianti alternative dell'attuale top di gamma.