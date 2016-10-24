iPhone 8, news indiscrezioni e progetti per il prossimo smartphone Apple
iPhone 8 e una nuova sfida al design, tra bellezza, capacità hardware e intelligenza artificialeUno dei maggiori problemi che iPhone 8 si ritroverebbe a dover affrontare, nel caso in cui Apple estendesse lo schermo eliminando ogni bordo o quasi, sarebbe certamente la presenza del Touch ID, che deve necessariamente essere a portata di dito per svolgere le sue funzioni. A risolvere questo problema ci avrebbe però pensato Apple stessa, con un brevetto che prevede la creazione di un sensore per impronte di nuova generazione, capace di funzionare nonostante la distanza che separa il dito dell'utente dallo schermo. Il brevetto in questione consentirebbe al dispositivo di utilizzare una lente elettrostatica, in grado di aiutare il sensore a focalizzarsi sul campo generato dalla vicinanza del dito dell'utente al display di iPhone, rendendo quindi il pannello più manipolabile dal punto di vista costruttivo. Diverso approccio invece per i sensori di luminosità che potrebbero subire un interessante cambiamento su iPhone 8. In questo secondo caso, il brevetto considerato da Apple prenderebbe il nome di "Electronic devices with display-integrated light sensors", tecnologia in grado di evitare un 'appesantimento eccessivo dello smartphone, permettendo di innestare i sensori direttamente al di sotto del pannello e ottenendo i sensazionali valori di contrasto e luminosità a cui iPhone ci ha abituati. Gli utenti si aspettano ovviamente tanti altri upgrade, che potrebbero riguardare anche l'introduzione di una batteria sicura per iPhone 8, alla luce dei recenti casi di cronaca che ci hanno raccontato della pessima fine di Galaxy Note 7, e di qualche incidente capitato anche ad iPhone 7 per gli stessi motivi: l'autocombustione delle batterie difettose. Scopriremo inoltre nei prossimi mesi se il tanto discusso iPhone 7S sarà previsto nella futura roadmap Apple, anche se le novità portate dall'ottava generazione del Melafonino dovrebbero essere tali, nelle intenzioni del CEO Cook, da mettere da parte ogni altro pensiero in merito a varianti alternative dell'attuale top di gamma.
