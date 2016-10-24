Instagram testa il live streaming: come funziona Go Insta!
di Redazione
24/10/2016
Instagram testa una funzione per il live streaming e presto potrebbe dunque consentire la diffusione di video in diretta esattamente come Facebook. A scoprire i test alcuni utenti russi, che all’interno della propria applicazione per dispositivi Android, hanno scoperto essere attiva proprio questa nuova funzione che consente loro di registrare clip in diretta. Mark Zuckerberg ha lanciato da tempo una funzione analoga, denominata Facebook Live. Dapprima testata solo con gli account “vip”, la funzione è stata presto estesa a tutti gli iscritti al social network. Nel caso di Instagram, invece, la funzione di chiamerà Go Insta! anche se la sua progettazione va esattamente nella stessa direzione in Facebook, che è quella di spingere sempre più utenti ad utilizzare i video anziché i “freddi post” per le loro pubblicazioni.
Instagram Go Insta: come funzionaUfficialmente, Instagram non conferma il test della nuova funzione, ma qualcuno ha pubblicato in Rete alcuni scatti inequivocabili e che mostrano la piattaforma di registrazione live in funzione. Per accedere alle funzioni per avviare il live streaming, occorre trasferirsi nella scheda Esplora. Da qui è possibile navigare tra i live pubblicati dagli amici o avviarne uno tramite un tap su Go Insta!. Non essendoci conferme ufficiali, si attende che qualcuno degli utenti che hanno provato le nuove registrazioni live, ci dica quanto sia la durata massima delle clip. Secondo le ultime indiscrezioni, Instagram sarebbe al lavoro su questa nuova funzione da circa un anno e il fatto che sia stata sbloccata in beta per alcuni utenti russi, lascia presagire che altri test potrebbero avvenire in altri Paesi, prima del rilascio a livello globale. Mark Zuckerberg, dunque, avrebbe deciso di puntare anche con quest’altra app di sua proprietà sui video, una forma di pubblicazione ritenuta assai più coinvolgente rispetto al testo o alle foto. Certo, si tratta pur sempre di una sorta di “concorrenza interna”, considerato che Facebook Live è ormai uno dei servizi di punta del gruppo da lui presieduto.
