WhatsApp: videochiamate attivate su Android, come funzionano
di Redazione
25/10/2016
WhatsApp: dopo la fase di test, videochiamate per tuttiA quel punto, si aprirà un menu contestuale tramite il quale si può scegliere se effettuare una chiamata normale o una videochiamata. Se il destinatario non ha ancora la funzione attiva, l’app informerà dell’impossibilità ad effettuare l’operazione, avvisando a sua volta l’utente che deve aggiornare la propria versione dell’app. Per ora, come dicevamo, la funzionalità è disponibile ad una cerchia ristretta di utenti, che hanno la possibilità di provarla ed eventualmente dare feedback all’azienda di proprietà di Facebook. Nel giro di qualche giorno, ovviamente, aumenteranno gli iscritti che potranno utilizzarla, con il rollout che si dovrebbe completare nel giro di qualche settimana. Ad oggi, comunque, non è ancora stata stabilita una data entro la quale la nuova funzione sarà aggiunta ad una versione stabile di WhatsApp.
Articolo Precedente
Connessione 5G, Nokia prepara le basi per il Web del futuro
Articolo Successivo
Instagram testa il live streaming: come funziona Go Insta!
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020