WhatsApp: videochiamate attivate su Android, come funzionano

WhatsApp: dopo la fase di test, videochiamate per tutti

ha iniziato ad introdurre lenella propria app di messaggistica: i primi a disporre della nuova funzione, sono alcuni fortunati utenti. Secondo quanto riferiscono diverse testate online, il rollout sarebbe iniziato tramite una versione beta dell’applicazione e sarà esteso gradualmente anche sulle altre piattaforme. Un passo avanti così importante, infatti, richiede una lunga fase di test e la prova “sul campo” da parte degli utenti. Delle videochiamate su WhatsApp, del resto, se ne parla ormai da diversi mesi, ma sembra proprio che il momento sia quello propizio per il rilascio massivo. Affinché si possa effettuare una videochiamata, al momento, sia colui che la avvia, si l’utente che la riceve devono aver installata sul proprio dispositivo Android la stessa versione beta dell’app. Non è possibile, infatti, videochiamare un contatto che non ha la funzione sbloccata sul proprio smartphone o tablet. Per chi invece dispone della funzionalità, l’avvio di una videocall è assai semplice: basta tappare l’icona della cornetta telefonica, quella che attualmente già usiamo per effettuare le chiamate classiche via rete Internet.A quel punto, si aprirà un menu contestuale tramite il quale si può scegliere se effettuare una chiamata normale o una videochiamata. Se il destinatario non ha ancora la funzione attiva, l’app informerà dell’impossibilità ad effettuare l’operazione, avvisando a sua volta l’utente che deve aggiornare la propria versione dell’app. Per ora, come dicevamo, la funzionalità è disponibile ad una cerchia ristretta di utenti, che hanno la possibilità di provarla ed eventualmente dare feedback all’azienda di proprietà di. Nel giro di qualche giorno, ovviamente, aumenteranno gli iscritti che potranno utilizzarla, con il rollout che si dovrebbe completare nel giro di qualche settimana. Ad oggi, comunque, non è ancora stata stabilita una data entro la quale la nuova funzione sarà aggiunta ad una versione stabile di WhatsApp.