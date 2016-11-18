Nintendo Classic Mini, il ritorno agli anni '80
di Redazione
18/11/2016
Prima della console war tra PlayStation 4 e Xbox One, era Nintendo a dominare il settore del gaming su console domestica. Il Nintendo Nes, suo dispositivo lanciato negli anni ’80 ha segnato la storia dei videogiochi, riuscendo persino a sollevarle un’industria in bilico segnata da un forte periodo di crisi. Nintendo era quindi il Re indiscusso e la sua console diventò estremamente popolare per i giochi venduti. Con più 721 titoli, sono stati in particolar modo Super Mario Bros e The Legend of Zelda a lasciare un'eredità per i titoli a venire. Un successo che Nintendo ha coltivato anche per gli anni successivi, quando nel 1996 vendette oltre 30 milioni di unità della sua nuova console Nintendo 64. https://www.youtube.com/watch?v=62bI0zItF6g
Nintendo Classic Mini – il ritorno del colosso giapponeseDopo questa piccola ma importante premessa risulta più chiara la decisione di Nintendo di catturare nuovamente l’attenzione dei suoi ex videogiocatori. In attesa dell’uscita di Nintendo Switch, il colosso giapponese lancia sul mercato una versione in miniatura del suo Nes. Chiamato Nintendo Classici Mini, si tratta di una versione ridotta della popolare console. Come già si sapeva, grandi assenti sono le vecchie cartucce, ma il ricordo rimane vivido nei cuori dei giocatori grazie a 30 giochi preinstallati:
Ballon Fight, Bubble Bobble, Castlevania, Castlevania II: Simon's Quest, Donkey Kong, Donkey Kong Jr., Double Dragon II: The Revenge, Dr Mario, Excitebike, Final Fantasy, Galaga, Ghosts'n Globings, Gradius, Ice Climber, Kid Icarus, Kirby's Adventure, Mario Bros., Mega Man 2, Metroid, Ninja Gaiden, Pac-Man, Punch-Out!! Featuring Mr Dream, StarTropic, Super C, Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3, Tecmo Bowl, The Legend of Zelda, Zelda II The Adventure of Link.Come già sapevamo, la console può essere collegata a qualsiasi moderno televisore tramite cavo HDMI e il controller presente nella confezione è identico al vecchio pad. Nintendo Classic Mini NES è disponibile dall' 11 novembre al costo di € 59,99.
Articolo Precedente
Qualcomm Snapdragon 835 presentazione ufficiale: news e specifiche tecniche
Articolo Successivo
iPhone 8 con realtà aumentata: sarà nell’app Fotocamera