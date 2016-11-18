iPhone 8 con realtà aumentata: sarà nell’app Fotocamera
di Redazione
18/11/2016
iPhone 8 sposerà la realtà aumentata: l’indiscrezione è stata riportata da 'Business Insider' e rimbalzata praticamente in ogni angolo del globo tramite testate specialistiche. Apple avrebbe deciso di introdurre la realtà aumentata sul prossimo modello di iPhone, che vedrà la luce nel 2017. A tal proposito, la società di Cupertino avrebbe incaricato un team di sviluppatori per introdurre la nuova funzione all’interno dell’app Fotocamera. L’obiettivo, secondo quanto riferisce l’agenzia ‘Ansa’, è quello di offrire agli utenti il riconoscimento degli oggetti che si inquadrano con la fotocamera dell’iPhone nell’ambiente in cui si trovano. Per raggiungere questo scopo, la casa della ‘Mela’ sta già lavorando ad una tecnologia che sfrutta l’apprendimento automatico, una delle branchie dell’intelligenza artificiale. Tramite la realtà aumentata si possono sovrapporre immagini digitali ad ambienti reali e non è da escludere che Apple alla fine la utilizzi anche per il riconoscimento e la manipolazione dei volti inquadrati, come avviene ad esempio con i filtri di Snapchat. All’introduzione della nuova funzione nel prossimo iPhone, secondo le voci che provengono dagli Stati Uniti, starebbero lavorando esperti provenienti da diverse società acquisite di recente da Cupertino, come Metaio e Flyby Media, specializzate appunto in realtà aumentata.
iPhone 8 e occhiali hi tech per la realtà aumentataQuesti rumors, tra l’altro, arrivano a pochi giorni di distanza dall’indiscrezione lanciata da ‘Bloomberg’, secondo cui Apple starebbe lavorando ad occhiali hi-tech per la realtà aumentata che si collegano all’iPhone per mostrare immagini e altre informazioni all’utente che li indossa.
