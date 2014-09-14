Nikon D750, la nuova full frame dal costo accessibile

In collaborazione con Phototrend

Nikon ne fa un’altra delle sue, e a quanto pare, l’ha fatta bella. Dopo la D610, la prima full frame per tutti o quasi, ecco arrivare sul mercato una seconda fotocamera con sensore a piena grandezza (24x36 millimetri) della stessa fascia di prezzo: la D750. Questa Nikon D750 non fa nulla per sembrare appariscente o particolarmente pesante, tutt’altro. Grazie agli inserti in kevlar e fibra di carbonio, difatti, il corpo macchina risulta particolarmente robusto, ma il peso risulta limitato a soli 750 grammi. Esteticamente distinguerla da una qualunque altra fotocamera non full frame è arduo, visto che le dimensioni sono contenute e il numero di ghiere e pulsanti non è esagerato, a livello di funzioni e dotazione, invece, il discorso cambia. E molto. Fa piacere scoprire che il display LCD, che ha una diagonale di 3 pollici e una risoluzione di 1,229 milioni di pixel, non è fisso, ma bascula verso l’alto e il basso. Il sensore, come detto, è un full frame con risoluzione di 24,3 megapixel abbinato ad un processore immagine EXPEED 4, cosa che permette alla fotocamera di gestire sensibilità ISO comprese tra 100 e 12800 ISO, estensibili a 50-51200. Il sistema di messa a fuoco è il Multi-CAM 3500FX, una versione migliorata rispetto a quello utilizzato dalla D810, che sfrutta 51 punti di AF e capace di operare anche con -3 EV, con ben quindici punti a croce. Buona la velocità di scatto continuo, con un frame rate massimo di 6,5 scatti al secondo. Non male anche le caratteristiche video, con la D750 in grado di effettuare riprese in formato Full HD con frame rate di 50p oppure 60p. A questo proposito Nikon promette significativi miglioramenti per quanto riguarda il livello di disturbo, l’effetto moiré e i falsi colori. Da segnalare la presenza del Wi-Fi integrato, grazie al quale è possibile connettere la fotocamera ad uno smartphone o ad un tablet purché dotato di sistema operativo Android o iOS. La Nikon D750 farà il suo ingresso sul mercato entro il mese di ottobre ad un prezzo di circa 2000 euro.