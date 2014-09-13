Crock-Pot la pentola che si telecomanda con il cellulare
di Redazione
13/09/2014
Supponiamo che abbiate messo a cuocere la cena e nel frattempo avete deciso di guardare un po' di televisione. Siete immersi nella visione del vostro programma preferito quando un improvviso odore di bruciato vi ricorda che avevate lasciato la pentola sul fuoco! Un solo grido si ode: "La cena *****" (Sostituite pure gli asterischi con le esclamazioni che pensate siano più adatte alla situazione) È da queste situazioni che vi salva "Crock-Pot® Smart Slow Cooker enabled with WeMo". La pentola nasce da una collaborazione fra Belkin e Jarden Consumer Solutions e porta in dote la tecnologia Belkin Wemo che consente di controllare e gestire a distanza attraverso uno smartphone le funzionalità della pentola. Così potreste andare a fare una passeggiata con le amiche e controllare la temperatura della vostra pentola a distanza. Potreste decidere di dare il via alla cottura in qualunque momento, magari mentre siete in ufficio in modo da trovare la cena pronta quando tornate, oppure potreste iniziare a preparare la cena e poi andare al cinema e spegnere la vostra Crock-Pot a distanza. La Crock-Pot è una pentola elettrica a cottura lenta. La temperatura è determinata da una resistenza accostata ad un fondo in metallo. [youtube http://youtu.be/Xvq6Y7kGxps] Il tipo di cucina che è possibile fare con questa pentola è leggermente diverso da quello tradizionale ma sul canale Youtube "Crock-Pot Slow Cooker " si trovano moltissime ricette adatte. Molte altre se ne trovano in rete. La cottura lenta è un tipo di cucina che si sta molto diffondendo anche per la propria capacità innata di cuocere i cibi in modo più naturale e senza sottoporli a violenti cambiamenti di temperatura È possibile acqustare la Crock-Pot Smart Slow Cooker enabled with WeMo su Belkin.com, crock-pot.com e amazon.com al costo di 129$. L'app è disponibile sia sull'App Store di Apple sia sul Play Store di Google.
