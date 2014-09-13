L'orologio Gucci Handmaster in edizione limitata

Sarà prodotto in una serie limitata di soli 25 esemplari per uomo e per donna il nuovo orologio Gucci Handmaster. Carattere classico ma movimenti di altissima qualità e materiali pregiati. La cassa sarà in oro rosa da 18 caratteri. Gucci lo indica come il modo più elegante per celebrare le feste di Natale. L'orologio prodotto nel laboratorio svizzero di Gucci Timepieces di La Chaux-de-Fonds abbina cassa in nero alle tonalità calde dell'oro rosa. Il quadrante riprende la forma della meridiana. [caption id="attachment_1519" align="aligncenter" width="710"] In edizione limitata di 25 esemplari nelle versioni donna e uomo[/caption] I movimenti interni sono forniti dalle Manifatture Sowind. Nel modello da uomo è previsto un movimento automatico GP3300 con 46 ore di riserva di carica. Per il modello femminile invece è previsto un movimento automatico GP2700 con 36 ore di riserva di carica. Il fondello è trasparente proprio per offrire ai fortunati possessori una finestra sulla meccanica interna . Sulla massa oscillante è inciso l'iconico motivo diamante Gucci. Il motivo diamante è previsto anche sul quadrante nero, invece numeri romani sono in ora rosa. Le dimensioni previste sono 26.5x27.5 mm per la versione femminile e 32.5x33 mm per la versione femminile. Gli orologi da donna prevedono la presenza del datario posizionato in corrispondeza delle ore 6 con il timbro "Gucci Automatic". Negli orologi maschili sono presenti invece indicatori per la riserva di ricarica e la lancetta dei piccoli secondi. Il cinturino è in coccodrillo nero, mentre la fibbia ha un design particolare a staffa. La confezione è in pelle Guccissima. Un orologio sicuramente italiano ma dotato di precisone svizzera.