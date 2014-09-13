Disponibile il Tizen Wearable SDK per Samsung Gear S
di Redazione
13/09/2014
- Air France per la prenotazione dei biglietti aerei
- AXA per il controllo del proprio benessere fisico
- Deezer per ascoltare musica di qualità
- EasilyDO come organizer
- Endomondo Sports Tracker per tenere traccia della propria attività sportiva nella corsa
- Expedia per trovare alberghi, prenotare auto etc
- Fast FT feed delle notizie live
- Flesky una tastiera virtuale piuttosto curata
- Glympse per condividere la propria posizione con chiunque altro usi un Gear S
- Koomot un app pensata per gli amanti della mountain bike
- MapMyRun per tenere traccia delle proprie attivita legate al fitness
- MarketWall per avere le quotazioni della borsa in tempo reale
- MyMusicCloud per sincronizzare la musica su tutti i Device
- NewAce per leggere le news via RSS
- N-TV per ottenere notifiche push sulle notizie più importanti
- Paypal per inviare e gestire denaro
- Runtastic ok la conoscete tutti, per gestire l'attività fisica e la corsa in particolare
- Scotiabank per gestire i propri conti bancari ma solo su Scotia Bank
- Wunderlist per gestire la prorpia to-do list
- Dfinery per cambiare le WatchFaces del Gear S
- Vogue per cambiare le WatchFaces mostrando sullo sfondo le foto di Vogue
- ChargePoint per trovare i punti abilitati alla ricarica degli autoveicoli a motore elettrico
- Facebook per ovviamente connettersi al ben noto social
- Foursquare app dedicata al geo-social
- Inrix per avere informazioni sul traffico
Articolo Precedente
L'orologio Gucci Handmaster in edizione limitata
Articolo Successivo
Formula E ai nastri di partenza
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020