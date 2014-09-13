Caricamento...

Disponibile il Tizen Wearable SDK per Samsung Gear S

13/09/2014

Samsung Gear S è appena arrivato sul mercato ed è già disponibile per il donwload il suo SDK. Gli sviluppatori sanno già di cosa stiamo parlando, per tutti gli altri diremo che SDK è acronimo di Software Development Kit, ovvero una serie di strumenti messi a disposizione dei programmatori per potere creare applicazioni per un determinato oggetto, in questo caso parliamo degli strumenti per creare app per il Samsung Gear S. Il Tizen SDK per Gear S consente di utilizzare al meglio le API messe a disposizione dall Smartwatch. In particolare sono presenti le funzionalità per la gestione del Network e la connettività, sfruttando ovviamente il fatto che il Samsung Gear S dispone nativamente della connessione 3G. Con le stesse API si possono gestire il Barometro, l'Accellerometro, il giroscopio, le notifiche e ancora molto altro. Il mercato delle app per gli Smartwatch d'altra parte sarà uno di quei terreni di battagli per sviluppatori e software House. Se si pensa infatti che i vari marketplace per Smartphone sono già abbondantemente saturi, appare ovvio che in molti vorranno diversificare offrendo anche un prodotto per smartwatch. D'altra parte sono proprio le App a fare la differenza fra un dispositivo e un altro. Per il samsunge Gear S sono già disponibili diverse applicazioni:
  • Air France per la prenotazione dei biglietti aerei
  • AXA per il controllo del proprio benessere fisico
  • Deezer per ascoltare musica di qualità
  • EasilyDO come organizer
  • Endomondo Sports Tracker per tenere traccia della propria attività sportiva nella corsa
  • Expedia per trovare alberghi, prenotare auto etc
  • Fast FT feed delle notizie live
  • Flesky una tastiera virtuale piuttosto curata
  • Glympse per condividere la propria posizione con chiunque altro usi un Gear S
  • Koomot un app pensata per gli amanti della mountain bike
  • MapMyRun per tenere traccia delle proprie attivita legate al fitness
  • MarketWall per avere le quotazioni della borsa in tempo reale
  • MyMusicCloud per sincronizzare la musica su tutti i Device
  • NewAce per leggere le news via RSS
  • N-TV per ottenere notifiche push sulle notizie più importanti
  • Paypal per inviare e gestire denaro
  • Runtastic ok la conoscete tutti, per gestire l'attività fisica e la corsa in particolare
  • Scotiabank per gestire i propri conti bancari ma solo su Scotia Bank
  • Wunderlist per gestire la prorpia to-do list
  • Dfinery per cambiare le WatchFaces del Gear S
  • Vogue per cambiare le WatchFaces mostrando sullo sfondo le foto di Vogue
  • ChargePoint per trovare i punti abilitati alla ricarica degli autoveicoli a motore elettrico
  • Facebook per ovviamente connettersi al ben noto social
  • Foursquare app dedicata al geo-social
  • Inrix per avere informazioni sul traffico
e ancora iPass, SolCalendar, SolMail, The Score, TripCase, Umano. Stranamente non abbiamo trovato Twitter ma crediamo che non tarderà ad arrivare. Per tutte le app che non ci sono e quelle che ancora devono arrivare c'è ora questo Tizen Wearable SDK per Samsung Gears S dove sicuramente gli sviluppatori troveranno terreno fertile per dare sfogo alla propria fantasia
