Formula E ai nastri di partenza

Ci sono voluti quasi due anni di preparativi ma Sabato 13 Settembre prende il via ufficialmente la prima stagione di Formula E. A sfidarsi saranno 10 Squadre e 20 piloti. Fra cui anche alcuni nomi famosi provenienti direttamente dalla Formula 1. Scenderanno in pista fra gli altri il mitico Jarno Trulli, Bruno Senna, Nicolas Prost figlio del più noto padre Alain, Sébastien Buemi, Nelson Piquet figlio anche lui del più noto omonimo padre. Nomi di tutto rispetto dunque per una formula che prevede l'utilizzo dei soli motori elettrici e anche segno dei tempi che cambiano. Le velocità massime previste non sono eccezionali se paragonate a quelle della F1, si parla di 225km/h ma certamente si tratta di un laboratorio che produrrà ad un'evoluzione esponenziale dei motori, dei telai e della tecnologia a disposizione degli autoveicoli in generale. [caption id="attachment_1504" align="aligncenter" width="1010"] La prima gara di Formula E prende il via il 13 Settembre a Beijing Cina[/caption] Se l'esperienza ci ha insegnato qualcosa, possiamo già dire che le soluzioni adottate in F1 sono poi arrivate anche sugli autoveicoli comuni, per cui siamo certi che questa nuova formula farà da volano a questi motori. La prima gara si terrà Domenica 14 Settembre a Beijing China. In europa si prevedono tappe a Berlino, Montecarlo, Londra. Breve ma bellissimo lo spot che lancia la nuova Formula. Si vedono città inquinate, petrolio che inonda le strade, poi una macchina con motore elettrico parte e si allontana rapidamente da tutto l'inquinamento e dallo sporco. Sullo sfondo un bambino racconta la sua speranza per un futuro fatto di città pulite. Formula E è anche uno sport ha dunque non solo un'anima sportiva e muscoli in banca, ma anche un cuore sensibile alle esigenze e al futuro del pianeta.