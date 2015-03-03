Home Fotografia Nikon D7200: Reflex, AF a 51 punti con WiFI ed NFC

di Redazione 03/03/2015

Nikon sta cercando di smuovere il mercato presentando diverse nuove fotocamere, l’ultima delle quali, è la D7200, modello che aggiorna la D7100, una reflex immessa sul mercato solo due anni fa e che non ha ottenuto il successo sperato, ricevendo soltanto una tiepida accoglienza. Scatto a raffica fino a 6 FPS La D7200 si posiziona nella fascia media delle reflex Nikon, ed offre un buon sensore da 24,2 megapixel nel classico formato DX sul quale non è stato aggiunto il filtro passa-basso. A gestire le immagini registrate dal sensore troviamo un processore EXPEED 4, grazie al quale questa fotocamera riesce a scattare fino a 6 foto al secondo se si utilizza il pieno formato DX, oppure fino a 7 se si utilizza la modalità ritaglio 1,3X. Il buffer interno riesce a contenere fino a 27 immagini RAW, oppure fino a 100 JPEG in alta qualità, cosa che permette di realizzare una raffica di scatti sostanziosa prima che la fotocamera rallenti. AF a 51 punti e video Full HD Interessante il sistema di messa a fuoco a 51 punti Multi-CAM 3500 II, che dovrebbe garantire un’AF veloce ed accurato. Altrettanto interessante il display posteriore da 3,2 pollici con una risoluzione di 1.229.000 punti, quindi in grado di farci apprezzare nel modo migliore gli scatti appena fatti, ma senza la possibilità di essere orientato in una qualunque direzione. Per quanto riguarda i video la Nikon D7200 permette di registrare filmati a risoluzione Full HD 1080p fino a 60 frame al secondo, anche se questa velocità è disponibile solo se si accetta di utilizzare la modalità ritaglio 1,3X. Se si sfrutta l’intera superfice del sensore, invece, la velocità di ripresa è selezionabile a 24, 25 o 30 fps. Da notare che per la prima volta Nikon inserisce in una sua fotocamera sia la connettività di rete Wireless, sia l’NFC, utile per gli scambi di dati ravvicinati con altri dispositivi. Inoltre, come sulle fotocamere di fascia alta, sono disponibili due slot per schede di memoria, entrambi capaci di leggere e scrivere anche sulle più nuove schede UHS-I. Molto buona, infine, l’autonomia dichiarata. Con una carica completa la batteria EN-EL15 è capace di supportare il fotografo per più di 1.100 scatti, oppure per 80 minuti di ripresa video.