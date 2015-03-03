Home Gadget e Curiosità Pepcom 2015 focus su gadget tecnologici ed innovazione

di Redazione 03/03/2015

Terminerà il 5 marzo il Mobile World Congress di Barcellona. Ad aprire l’evento è stato il Pepcom, un padiglione dedicato ai gadget tecnologici, tenutosi domenica 1 marzo al Palau de Congressos de Catalunya. Tantissimi sono stati gli espositori che hanno presentato in anteprima novità di ogni genere. Tra queste Fuel Cell Energy, il caricabatteria a idrogeno di Upp che si collega direttamente al cellulare attraverso un cavo usb, senza bisogno di essere attaccato alla corrente. Il dispositivo Wezr che informa e aggiorna in tempo reale sulle condizioni meteo o ancora gli Invisibility Glasses di AVG Innovation Lab, gli "occhiali magici" che, grazie a delle particolari caratteristiche, rendono difficile il riconoscimento facciale a telecamere e altri apparecchi elettronici. [vimeo https://vimeo.com/108115965] Per gli sportivi, arriva da Whitings, lo smartwatch water resistant con cassa in acciaio, perfetto indicatore dell’attività che si compie durante il giorno. Si può configurare sia con dispositivi Android che iOS, dando la possibilità di scambiare e condividere i dati. C’è chi ha pensato alla casa, come Netatmo che presenta Welcome, la videocamera intelligente che individua tutti i membri della famiglia grazie al riconoscimento facciale. Accanto a questo altri due smart device: Piper Nv e Ring. Il primo un sistema che permette di monitorare la propria casa da remoto, il secondo un campanello che si collega al wi-fi e ci dice chi c'è dietro la porta. Da Mad Cats, i nuovi gaming controller Lynx e Surfr, quest'ultimo dotato anche di keyboard. Sorprese anche per gli appassionati di musica arrivano Megaboom di Ultimate Ears, gli altoparlanti con Bluetooth integrato che resistono all’acque e Phantom, sempre altoparlanti ma stavolta firmati Deviate, ancora più particolari. La parte interna è fortemente compressa, perciò il suono è impressionante. C’è veramente da rimanere stupiti, l’ennesima prova che l’IoT ha ormai stravolto il modo di pensare e percepire gli oggetti.