Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Google: algoritmo anti-bufale, ecco come funziona

Redazione Avatar

di Redazione

03/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
Google: algoritmo anti-bufale, ecco come funziona
Google dichiara guerra alle bufale. Che le leggende metropolitane siano nate con l’uomo è un dato di fatto, ma è altrettanto vero che il Web 2.0 e l’avvento dei social network abbiano contribuito a rendere ancora più semplice la circolazione. Dal gatto con solo due zampe, all’autista che semina un esercito di poliziotti guidando un fuoristrada su due ruote, passando per le immagini di astronauti incise su antichi monumenti… Le bufale esistono da sempre e continueranno ad esistere, ma Google ha deciso di non veicolarne il loro messaggio fuorviante dalla realtà. A tal proposito, il motore fondato da Larry Page e Sergey Brin, sta mettendo a punto un particolare algoritmo che consente di individuare in modo molto semplice le notizie inventate o prive di fondamento. L’obiettivo è quello di scremare i risultati delle ricerche, dando minore visibilità a quegli articoli che, seppur rispettando i canoni del SEO (Search Engine Optimization), presentino al loro interno informazioni farlocche. Un’ulteriore svolta verso la qualità da parte di Google, che negli anni ha costantemente modificato il proprio algoritmo, inserendo sempre nuovi parametri per l’individuazione di testi attendibili. Effettuando una ricerca sul motore, in base ad alcuni parametri fissati dall’azienda, Google restituisce i risultati più attendibili, più letti, più commentanti e condivisi. Spesso, però, può capitare di imbattersi in qualche bufala, che approfittando della viralità dei social network, riesce a collezionare record di click. Per ovviare alla mancanza di una dimensione “semantica”, che non consente all’algoritmo di capire se quanto scritto in un articolo corrisponda a verità, dalle parti di Moutain View sostengono di essere riusciti ad inserire un nuovo parametro in grado di rilevare e penalizzare la notizie prive di corrispondenza con la realtà. Il nuovo algoritmo, chiamato Knowledge-Based Trust, non potendo comunque in grado di distinguere i significati dei testi scansionati, si baserà sullo sterminato database del portale Knowledge Vault (circa 1,6 miliardi di notizie), creato da Google stesso nel 2014. Al momento, il nuovo algoritmo è in fase di sviluppo, ma potrebbe entrare presto “in vigore”.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Pepcom 2015 focus su gadget tecnologici ed innovazione

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S6: il Re, nel suo vestito migliore

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Aneddoti e stranezze sull'email

Aneddoti e stranezze sull'email

16/10/2022

Resoconto di MailUp: l'Osservatorio Statistico 2022 conferma il trend del 2020, con 15 miliardi di invii e 10mila clienti

Resoconto di MailUp: l'Osservatorio Statistico 2022 conferma il trend del 2020, con 15 miliardi di invii e 10mila clienti

25/05/2022

Come vedere le partite della serie A dall’estero

Come vedere le partite della serie A dall’estero

29/09/2021