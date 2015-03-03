Home Fotografia Nikon Coolpix P900 campione di zoom

di Redazione 03/03/2015

Nel mercato delle fotocamere una nicchia importante è occupata dalle compatte superzoom, prodotti pensati per venire incontro alle esigenze di chi intende realizzare scatti interessanti anche se il soggetto è molto distante. Obiettivo zoom 83X! Una delle ultime rappresentanti di questo segmento di mercato è la Nikon Coolpix P900, una fotocamera non proprio compattissima, ma dotata di un sensore da 16 megapixel, abbinato ad un processore d’immagine EXPEED C2 e ad un obiettivo zoom Nikkor con lunghezza focale di 24-2.000mm equivalenti nel formato 35mm. Lo zoom ottico 83x può essere ulteriormente espanso fino a 166x (4.000mm) sfruttando il Dynamic Fine Zoom elettronico. Nonostante la lunghissima estensione focale, la luminosità dell’obiettivo si mantiene entro valori accettabili, passando da f/2.8, misurata ai 24mm, ad f/6.5 a 2.000mm. Immancabile lo stabilizzatore ottico a doppio rilevamento, senza il quale realizzare una foto nitida alla massima estensione focale sarebbe pressoché impossibile. Con GPS e WIFI integrati Sul dorso della fotocamera troviamo un display da 3 pollici con risoluzione di 921.000 punti che può essere orientato per sia lateralmente, sia verso l’alto e il basso. Per le inquadrature, oltre al display possiamo utilizzare anche il mirino elettronico, che si attiva automaticamente quando si avvicina l’occhio alla fotocamera. Oltre alla foto, con la Coolpix P900 potremo anche realizzare dei video a risoluzione Full HD 1080 60p e riprendere in modo automatico filmati in Time Lapse, anche se solo utilizzando scatti catturati ad intervalli regolari di 10 secondi. Da notare la presenza delle connessioni WiFi ed NFC e del GPS integrato per il geotagging delle foto e dei video realizzati.