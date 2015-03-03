Home Gadget e Curiosità Da Sony ecco lo Speaker Bluetooth a controllo vocale

Da Sony ecco lo Speaker Bluetooth a controllo vocale

di Redazione 03/03/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Lo Smart Bluetooth Speaker BSP60 è una minuta sfera nera della dimensione di 100mm e del peso di 325 grammi, che funziona in combinazione con dispositivi Android e dà voce a informazioni basilari, come le condizioni del tempo e la vostra attività giornaliera in agenda. Come si capisce già dal nome, questo dispositivo si interfaccia con lo smartphone tramite tecnologia Bluetooth. Una volta pronunciata la frase "ok speaker" il vostro nuovo amico assistente aspetterà i vostri comandi vocali - rimangono comunque disponibili anche i comandi classici. Le possibilità vanno dall'impostazione di cronometro e sveglia e vi notificherà se sul vostro telefono avete ricevuto qualche comunicazione. Inoltre è in grado di controllare le previsioni meteo. È anche dotato di piccole rotelle che gli permettono di scorrazzare su di una superficie piatta magari dopo avergli impartito il comando di eseguire qualche canzone dalla vostra playlist sul telefono. Il dispositivo è decisamente simpatico con quelle due sporgenze nella parte superiore che ricordano una vecchia sveglia. Il microfono e i comandi sulla parte anteriore sembrano dipingere una faccia e conferiscono all'oggetto una certa personalità. Mettete da parte un po' di risparmi se siete interessati all'acquisto, perchè il pezzo previsto è di 299€ (o 355$), farà comparsa anche sul mercato italiano ma non è ancora certa la data di distribuzione