Vendita smartphone: Apple supera Samsung dopo 4 anni

04/03/2015

Apple sorpassa Samsung nella vendita di smartphone: non succedeva dal 2011 e conferma che nel 2014 la ‘Mela’ ha ottenuto l’ennesimo successo sbaragliando la concorrenza grazie all’iPhone 6. Lo scorso anno, a conti fatti, Apple ha venduto 74,83 milioni di iPhone, mentre Samsung si è fermata a 73,03 milioni. Il sorpasso, comunque, non è dovuto ad una flessione da parte della casa coreana, che ha visto comunque aumentare le proprie vendite del 12% (grazie alla crescita delle controllate Lenovo, Huawei ed LG), quanto ad un vero e proprio boom dei nuovi iPhone. Basti pensare che nell’ultimo trimestre del 2014, quello chiuso il 27 dicembre scorso, le vendite di ‘Melafonini’ sono aumentate del 49%, facendo salire i profitti alla cifra monstre di 18 miliardi di dollari. Samsung, invece, alle prese con il quinto trimestre consecutivo in calo di fatturato, dovrà puntare tutto sul Galaxy S6, ultimo nato tra gli smartphone coreani e che è stato lanciato in pompa magna a Barcellona. Sono in molti ad accusare Samsung di aver copiato, stavolta più che mai dalla concorrenza ed è proprio sullo stesso terreno che si proverà a raggiungere e se possibile superare l’iPhone 6, che continua a fare la lepre anche nei primi mesi del 2015. Secondo i dati forniti da Gartner, società leader nel campo dell'analisi dell'Information Tecnology, si prospetta un altro anno di boom nella vendita di smartphone. In sostanza, si dovrebbe seguire il trend del 2014, quando si è registrato globalmente un incremento delle vendite del 28,4%. Interessante l’evoluzione di Lenovo, che continua a crescere e nell’anno appena trascorso è riuscita a strappare un buon terzo posto con il 6,6% nella vendita di dispositivi mobili. La sua crescita è dovuta principalmente agli ottimi risultati ottenuti nei mercati in via d’espansione, Brasile, Russia, India, Cina e Indonesia.
Redazione

