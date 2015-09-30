Home Internet Netflix, ufficiale: in Italia dal 22 ottobre, le offerte

di Redazione 30/09/2015

Netflix sbarcherà ufficialmente in Italia tra meno di un mese, per la precisione il prossimo 22 ottobre: dopo mesi e mesi di indiscrezioni, l’Internet TV più seguita degli Stati Uniti d’America sarà visibile finalmente anche nel Bel Paese con abbonamenti che partiranno da 7,99 euro al mese. L’offerta di Netflix includerà, tra gli altri, film, serie TV, documentari e altri programmi selezionati dai palinsesti di tutto il mondo. L’annuncio è di quelli importanti e sta già mettendo paura ai colossi televisivi italiani, che dovranno fronteggiare un nuovo competitor che sbarcherà sul mercato con tre tipi di abbonamento. L’abbonamento base, quello da 7,99 euro al mese, consentirà la visione di contenuti in qualità standard, senza HD dunque, visibili tramite un solo dispositivo a scelta: computer, Smart TV, tablet o smartphone di nuova generazione. Il secondo abbonamento costa 8,99 euro al mese e prevede l’accesso a contenuti in qualità Full HD e l’utilizzo contemporaneo di due dispositivi. Con questo tipo di sottoscrizione, dunque, due utenti potranno utilizzare lo stesso account per guardare due programmi su due diverse Smart TV, o su una TV e su un dispositivo mobile etc. L’offerta più costosa è quella da 11,99 euro al mese e consente la visione di contenuti in streaming in qualità 4K, ovvero l’Ultra HD, su quattro dispositivi diversi. L’abbonamento non vincola l’utente in alcun modo: lo si può interrompere in qualsiasi momento e lo si può eventualmente sospendere anche per un mese e poi riprenderlo quello successivo. Per farsi un’idea di cosa sia oggi Netflix, basti pensare che attualmente vanta qualcosa come 65 milioni di abbonati in 50 Paesi diversi, che quotidianamente guardano circa 100 milioni di ore di programmi. Tra le opzioni offerte dal servizio, c’è la possibilità di sospendere la visione in qualsiasi momento, mettere in pausa e riprendere la riproduzione in qualsiasi momento, senza doversi sorbire alcuna interruzione pubblicitaria.