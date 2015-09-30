Home Internet Twitter potrebbe abbattere il limite dei 140 caratteri

30/09/2015

Twitter sarebbe all'opera per costruire un "prodotto" in grado di superare il limite dei 140 caratteri imposto per ogni cinguettio. La novità, se confermata, sarebbe di portata storica per il noto social. A riportare la notizia è stato per primo il sito Re/Code che ha citato fonti non meglio identificate ma vicine al management di Twitter. Non è ancora ben chiaro come possa configurarsi un servizio del genere, tuttavia lo scopo sarebbe quello di consentire agli utenti di Twitter di pubblicare contenuti "lunghi" ben oltre i limiti attualmente consentiti. In realtà, nel tempo, sono nati diversi servizi che consentono di pubblicare su Twitter contenuti oltre il limite dei 140 caratteri, primo fra tutti OneShot, tuttavia questo tipo di servizi sfruttano una conversione fra testo e immagine, con gli evidenti limiti che un'immagine, in questo caso, ha rispetto al testo. Il limite dei 140 caratteri rappresenta una sorta di marchio di fabbrica per Twitter che proprio su questo limite ha creato nel tempo la propria fortuna. Tuttavia nel corso degli anni sono state molte le richieste degli utenti che hanno chiesto di aumentare il numero di caratteri a disposizione e anche all'interno di Twitter spesso e volentieri i vertici e il management si sono interrogati su questa possibilità. Secondo quanto riportato da Re/Code, i vertici di Twitter starebbero dunque studiando un nuovo prodotto in grado di superare la barriera dei 140 caratteri e oltre a questo sarebbero anche allo studio soluzioni come la rimozione dei link e degli hashtag dal conteggio. Twitter è alla disperata ricerca di nuovi metodi per attrarre utenti all'interno del social e allargare la sua base ad un target più ampio. Il superamento della barriera dei 140 caratteri potrebbe indurre più di qualcuno a pubblicare più spesso su Twitter, creando una sorta di network che miscela contenuti veloci ad approfondimento.