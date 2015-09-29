Edward Snowden su Twitter dice: "Potete ascoltarmi?"

Edward Snowden ex analista della Nsa rifugiato in Russia e ricercato dalle autorità americane con l'accusa di tradimento ha ora un suo account twitter ed il primo cinguettio è al contempo irriverente e ironico: "Can you hear me now" - "Potete ascoltarmi ora?" https://twitter.com/Snowden/status/648890134243487744 Snowden fa il verso ad uno spot di Verizon, gigante delle telecomunicazioni in America, e fra le prime a finire al centro dello scandalo che vedeva l'NSA applicare tecniche di sorveglianza di massa anche attraverso accordi con società come Verizon che gestiscono gran parte delle comunicazioni mobile in america. https://www.youtube.com/watch?v=OPwPo-IAQ-E Altrettanto irriverente la frase che Snowden usa per descrivere il proprio profilo: "Lavoravo per il governo, ora lavoro per il pubblico", quasi a sottolineare come il governo invece non sia per niente interessato alle sorti del pubblico ma solo alla salvaguardia del proprio status. Sempre nella descrizione del profilo Snowden ci tiene a rendere nota la sua posizione lavorativa: "Direttore presso @FreedomPress". Freedom Press Foundation è un'organizzazione no-profit che dal 2012 si batte per difendere la libertà di informazione nel mondo. All'interno della stessa organizzazione prestano la loro opera anche Gleen Greenwald e Laura Poitras che furono fra i primi a dialogare con Snowden nei momenti più caldi dello scandalo. L'account di Snowden su Twitter è ovviamente @Snowden evidentemente ottenuto con la collaborazione di Twitter. Al momento in cui scriviamo Snowden segue un solo profilo, ovviamente e provocatoriamente: @NSAGov ed ha circa 608000 follower.