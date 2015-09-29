Google Chromecast 2 e Chromecast Audio stream a 360°

All'evento del 29 Settembre di San Francisco, Google ha presentato oltre ai suoi nuovi Nexus anche la versione aggiornata di Chromecast, il dongle dedicato allo streaming TV e un nuovo prodotto denominato Chromecast Audio. Non è cosa da poco se si pensa che Google ha venduto già 20 milioni di Chromecast nel mondo e che la versione aggiornata insieme al suo nuovo compagno Chromecast Audio porta in dote alcune migliorie che potrebbero ulteriormente rafforzare la posizione di Chromecast sul mercato. Ad un primo sguardo, Chromecast 2 si presenta decisamente rinnovato nel look rispetto al passato con una forma rotonda ed il cavo HDMI visibile all'esterno del disco. Anche la disponibilità dei colori è stata aumentata ed ora il Chromecast 2 è disponibile nelle versioni arancio, nero, giallo, e corallo. In realtà se non siete proprio degli esteti, la forma rinnovata e il maggior numero di colori potrebbero sembrare particolari di poco rilievo. Tuttavia Google con queste due piccole migliorie ha voluto da un lato aumentare la facilità di connessione alla TV attraverso un cavo HDMI flessibile che va a sostituire il plug rigido visto nella precedente versione e anche rendere più appetibile il Chromecast 2 come accessorio da esibire all'interno del classico salotto buono. Due piccoli accorgimenti che però svolgono un ruolo utile nell'economia globale del Chromecast 2. Da un punto di vista puramente tecnico la miglioria più rilevante è relativa all'antenna Wi-Fi che nella nomenclatura di Google prende il nome di "Adaptive Antenna" e che in realtà è costituita da ben tre antenne che il software gestisce in modo automatico in modo da utilizzare ogni volta quella che garantisce le migliori performance sul momento. Di tutte le innovazioni portate in dote da Chromecast 2 la più importante è probabilmente però quella relativa all'App di gestione. La nuova App di Chromecast 2 cambia totalmente la percezione che l'utente può avere di Chromecast. Se nella vecchia versione l'utente aveva il compito di scegliere di volta in volta l'App o il servizio compatibile con Chromecast per effettuare lo stream verso la tv, con la nuova versione tutto è riunito in un unico punto centrale in grado di scovare i contenuti ed effettuare lo stream verso la TV. In altre parole, mentre con la versione precedente l'utente era costretto a scegliere i contenuti da Youtube o da Netflix o da altre App per poi effettuare lo streaming, con la nuova versione tutto viene concentrato nell'App di gestione di Chromecast che si occupa di effettuare il pull dei contenuti dai vari servizi di Stream e riproporli per Chromecast. La differenza è netta perché in questo modo Chromecast diventa la TV delle Web TV, il nodo centrale da utilizzare per guardare la TV in streaming e anche naturalmente per giocare.

Chromecast Audio

è il nuovo nato della famiglia Chromecast. Sostanzialmente è esattamente quello che Chromecast è per la TV ma per gli Speaker. Il funzionamento è semplice, è sufficiente collegare Chromecast Audio ad un qualunque speaker attraverso il comune jack audio sulla porta aux per trasformare lo speaker in uno strumento intelligente. Chromecast Audio effettuerà la stream di Spotify, di Play Music o degli altri servizi audio direttamente agli speaker di casa. Al centro di tutto ci sarà ovviamente l'onnipresente App. Si tratta di piccole ma importanti innovazioni, che cambiano radicalmente la funzione di Chromecast, trasformandolo da un semplice ripetitore per lo stream in qualcosa di più intelligente che può facilmente essere identificato come Web TV o meglio come intrattenimento a tutto tondo vista anche la presenza di Chromecast Audio. Il prezzo sarà di 39€ neanche troppo per le funzionalità di questi apparecchi https://youtu.be/1SeHUV_6Ts0