LG Nexus 5X prezzo accessibile buona qualità

L'evento che Google ha riservato oggi alla presentazione dei suo nuovi prodotti ha festeggiato il ritorno di LG fra i produttori di smartphone per Google. È dunque ufficiale, LG produrrà il Nexus 5X,
fratello minore di Huawei Nexus 6P
. In realtà l'LG Nexus 5X
non è per niente un telefono destinato a svolgere un ruolo di comprimario all'ombra di Nexus 6P. Per caratteristiche tecniche infatti è ancora un telefono di fascia medio alta che arriva sul mercato ad un prezzo leggermente inferiore di quello di Huawei Nexus 6P a fronte di poche rinunce.
L'LG Nexus 5X equipaggia naturalmente Android MarshMallow. Il display è un LCD FHD da 1920x1080P con 423 ppi e 5.2'' di diagonale, ovvero non esattamente il mostro che equipaggia il Nexus 6P ma ancora un display decisamente di fascia alta. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 808 da 1,8 GHz a 64-bit rafforzato da una GPU Adreno 418 2GB di RAM. Anche in questo caso è abbastanza per ottenere prestazioni più che decenti con tutte le applicazioni attualmente in commercio inclusi i videogiochi. Certamente si tratta di un equipaggiamento inferiore a quello presente su Nexus 6P ma è anche vero che anche il prezzo è inferiore.
Per la sezione fotocamera la risoluzione scende a 12.3MP per la posteriore e 5MP per quella frontale. Anche in questo caso i pixel sono di dimensione maggiorata e raggiungono i 1,55 µm in modo da ottenere immagini nitide anche in condizioni si scarsa visibilità. Presente l'autofocus laser IR e la possibilità di registrare video 4K (30 f/s)
Le versioni previste per lo storage sono due da 16GB o 32GB. La batteria è di 2.700mAh e supporta la ricarica rapida fino a 3.8 ore con 10 minuti di ricarica.
Solita lista infinita per la sezione connettività che prevede: LTE cat. 6, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2x2 MIMO, dual-band (2,4 GHz, 5,0 GHz), Bluetooth 4.2, NFC. Presente il sensore di impronte digitali accompagnato da accelerometro, giroscopio, barometro, sensore di prossimità, sensore di luce ambientale, sensore Hall, android Sensor Hub.
Nota di merito per la presenza della porta USB Type-C anche in questo caso utilizzata sia per lo scambio dati sia per la ricarica rapida.
Prezzo previsto per la versione 32GB circa 379$. Non è un telefono di fascia bassa, ma piuttosto un telefono di fascia medio-alta ottimo per essere utilizzato con soddisfazione ogni giorno senza spendere un capitale. Certo non ha tutte le funzionalità di Nexus 6P, ma a qualcosa si deve pur rinunciare se non si vuole spremere troppo il portafoglio