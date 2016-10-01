Home Internet Mozilla Firefox, tre nuove funzioni sperimentali per un browser più all'avanguardia

di Redazione 01/10/2016

A qualche mese dal primo annuncio di Mozilla relativo a nuove funzionalità in arrivo per uno dei browser più apprezzati e diffusi di sempre, abbiamo finalmente la conferma ufficiale in merito a tre nuove funzioni a carattere sperimentale per le prossime versioni di Firefox, frutto delle numerose prove avvenute nell'ambito di "Test Pilot", una sandbox interattiva che ha permesso agli utenti di attivare funzioni ancora acerbe ma pronte a maturare e diventare importanti nel tempo. Test Pilot di Mozilla, supportato con entusiasmo sia dagli utenti che dall'organizzazione stessa, accoglie nuove funzioni che ci consentiranno in futuro di condividere screenshot in un batter d'occhio, proteggere al meglio la nostra privacy oltre il semplice "Incognito browsing" e visualizzare miniature video senza necessità di caricare il filmato intero, con conseguente spreco di banda. Un cambiamento di rotta interessante, quindi, rispetto ai primi esperimenti, a cui hanno partecipato la bellezza di 150.000 utenti e che hanno riguardato tutt'altre funzioni: Tab Center, un nuovo add-on verticale che rende più semplice la navigazione; Activity Stream, una collezione delle pagine e delle attività più salienti effettuate online, per renderle reperibili con un click; e Universal Search, per la restituzione di risultati di ricerca di alta qualità in seguito alle query presentate dall'utente. Mozilla Firefox, una nuova batteria di test per funzioni inedite Le tre nuove funzioni di cui gli utenti che parteciperanno ai test dovranno sperimentare sono Min Video, Page Shot e Tracking Protection. Analizzandole una per una, scopriamo che la prima è un tool essenziale per chi opera in multitasking: si tratta di una piccola finestra studiata per servizi come Vimeo o YouTube, in grado di riprodurre video in miniatura mentre leggiamo un ebook, rispondiamo ad una mail o navighiamo su altre tab: sostanzialmente, una comoda versione web della funzione smartphone "picture in picture". Page Shot per Mozilla Firefox riguarderebbe invece la possibilità di creare screenshot personalizzati di una pagina web selezionando tramite una veloce operazione di crop l'area desiderata, eliminando lo scan intero della pagina. Il link che ne risulta potrà poi essere velocemente condiviso online sui nostri social preferiti, il tutto a portata di click. Infine, la nuova Tracking Protection è del tutto simile alla classica navigazione anonima che conosciamo con il nome di Private Browsing. Mozilla ha deciso di incorporarla anche durante la navigazione classica, evitando all'utente di essre tracciato in base ai siti visitati. La funzione sembra ad ora essere tra quelle più mature, tuttavia ai partecipanti viene suggerito di segnalare eventuali problemi di visualizzazione di componenti quali pulsanti o immagini, e quando necessario script e visualizzazioni di codice improprio. I tre progetti, di cui è parlato diffusamente anche sulla pagina Wiki ufficiale di Mozilla, promettono bene e saranno apripista di altrettanti Test simili, improntati a far evolvere Firefox un gradino al di sopra della concorrenza: scopriremo al più presto se le funzioni hanno convinto gli utenti ed entreranno a far parte della prossima release ufficiale del browser.