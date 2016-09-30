Samsung Galaxy S8: ci sarà la doppia fotocamera, tutte le caratteristiche

Samsung Galaxy S8
vedrà la luce con ogni probabilità tra sei mesi, al prossimo Mobile World Congress
, la fiera annuale dedicata alla tecnologia mobile. Così come circolano già rumors relativi alle caratteristiche tecniche del nuovo iPhone 8
, anche sul Galaxy 8 ormai di indiscrezioni è piena la Rete. Alcune di esse, sono da considerarsi ormai confermate, altre sono in attesa dei crismi necessari.
Secondo fonti ormai assai accreditate, il prossimo smartphone top di gamma dell’azienda coreana avrà la doppia fotocamera posteriore, accodandosi sostanzialmente ai dispositivi della stessa fascia di altri concorrenti, da Huawei
(P9
e P9 Plus
) alla stessa Apple
con iPhone 7
e 7 Plus
. A rivelarlo, il deposito di un brevetto che fa riferimento ad un metodo di zoom basato su una gesture con un solo dito, che avrebbe di conseguenza un senso solo se supportato dall’arrivo di una doppia fotocamera.
La domanda di brevetto è stata depositata da Samsung lo scorso 13 settembre e lascerebbe chiaramente trasparire nuove funzioni legate al comparto fotografico di Galaxy S8. Secondo alcune indiscrezioni, dovrebbero potersi effettuare alcune operazioni tramite swipe: zoom in verso l’alto, zoom out verso il basso, mentre con lo scorrimento a destra e a sinistra si dovrebbe regolare la luminosità. La pressione centrale, invece, rimarrebbe allo scatto.
Ma non è finita qui, perché stando alle indiscrezioni pubblicate sul social network cinese Weibo, le caratteristiche del nuovo dispositivo coreano dovrebbero essere per sommi capi quelle riportate di seguito.
Samsung Galaxy S8: scheda tecnica (da confermare)
- Display curvo da 5.2 pollici con risoluzione Ultra HD 4K con Corning Gorilla Glass 5
- Processore octa core a 3.2 GHz;
- 6 GB di memoria RAM;
- 64 / 128 / 256 GB di spazio di archiviazione interno espandibile attraverso due slot per microSD;
- Fotocamera posteriore da 30 MegaPixel;
- Fotocamera anteriore da 9 MegaPixel;
- Batteria da 4.200 mAh;
- Scanner dell’iride per lo sblocco del dispositivo;
- Scanner per le impronte digitali;
- Ricarica wireless.