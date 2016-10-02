Home hi-tech HTC Viveport, il nuovo store per la realtà virtuale studiato per HTC Vive

HTC Viveport, il nuovo store per la realtà virtuale studiato per HTC Vive

di Redazione 02/10/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sono passati cinque mesi dal primo debutto di HTC Viveport in Cina, il nuovo store virtuale del celebre brand dal quale si possono prelevare come in un qualsiasi store gli ultimi giochi, le app di produttività e per il tempo libero più gettonate e naturalmente gli ultimi contenuti orientati alla realtà virtuale per il visore HTC Vive. Ora, HTC Viveport è disponibile in ben 30 paesi, aprendo così le porte di un vastissimo app store anche all'Italia, dedicandosi specialmente a chi già possiede o utilizzerà nel prossimo futuro un visore VR del brand cinese. Viveport, secondo le intenzioni di HTC, rappresenta il primo passo ufficiale degli utenti nel mondo della realtà virtuale, scegliendo dalle sezioni proposte dalla piattaforma ciò che più corrisponde ai propri gusti ed esigenze. Viveport ci presenta infatti per ogni applicazione una breve descrizione, i requisiti minimi di sistema, il nome dello sviluppatore o della software house ed ovviamente il genere, nel caso in cui si trattasse di un gioco. Per accedere ai contenuti, il nostro visore HTC Vive dovrà essere connesso al PC, iniziando così a navigare la sezione italiana dello store in cui sono già presenti 56 titoli, dove non mancano inoltre le new entry gratuite. HTC Viveport: arriva ufficialmente lo store per realtà virtuale di HTC Vive I social media di HTC si stanno preparando in queste ultime ore per lo sbarco di HTC Viveport in tutti i paesi previsti, suggerendo di installare il relativo software per scoprire le app premiere appena lanciate. Non mancano le sezioni dedicate allo sport, al design, alla musica e curiosamente anche alle alternative non compatibili con Vive, bensì con visori e soluzioni sviluppate da terzi. I developer che avranno intenzione di inviare le proprie app su Viveport, infatti, non dovranno garantire un'esclusiva alla casa cinese: chi pubblicherà il software potrà renderlo disponibile anche su altri store. Tra le app in home page, scopriamo in particolare The Blu, una serie video VR profondamente immersiva, studiata per far sperimentare agli utenti le meraviglie degli oceani e dei diversi habitat che costituiscono il nostro pianeta, mentre si scattano foto in modalità "Inspector" e si visualizzano i punti più rilassanti dei fondali grazie all'Ambient Mode. Non mancheranno inoltre le opportunità di vedere app per il design, la moda, i viaggi e la creazione musicale, come già suggerito da una delle highlight (The Music Room). L'obiettivo è rendere l'apprendimento e la ricerca di informazioni più apprezzabile sul piano ludico, e la competizione con Playstation VR, in arrivo entro poche settimane, sarà proprio per questo motivo particolarmente spietata. Ci aspettiamo presto di poter scoprire le prime app VR completamente italiane sullo store HTC: nel frattempo, possiamo goderci le prime selezioni, in attesa che arrivino anche titoli per l'acclamato Oculus Rift, ormai sulla strada della maturità per quanto riguarda il mondo del gaming.