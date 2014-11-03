Mozilla: un nuovo browser per gli sviluppatori in arrivo
03/11/2014
Tranquilli, Mozilla non ha nessuna voglia di mandare in pensione il buon vecchio Firefox, che anzi proprio il 10 Novembre celebrerà il suo decimo anno di vita. Nella stessa data però Mozilla rilascerà un nuovo browser dedicato agli sviluppatori. Non si conoscono ancora i dettagli del nuovo browser. Quello che è noto è che questo browser è progettato per consentire agli sviluppatori di "Debuggare l'intero Web" senza dover utilizzare una tonnellata di strumenti differenti.
"Quando gli sviluppatori progettano qualcosa per il Web tendono ad utilizzare una miriade di differenti strumenti che tuttavia spesso non dialogano fra loro, questo significa che alla fine sono costretti a cambiare frequentemente strumenti, piattaforme e browser, cosa che tipicamente rallenta il lavoro e li rende meno produttivi"Questo è quanto ha scritto Mozilla nel suo annuncio. Il resto è totalmente ignoto. Certo appare ovvia l'idea di riunire tutti gli strumenti di sviluppo sotto un unico cappello, tuttavia i dettagli restano attualmente nebulosi e saremo costretti ad aspettare la prossima settimana per saperne di più. In ogni caso Mozilla negli ultimi anni ha investito tantissimo sugli sviluppatori, e Firefox è molto probabilmente il browser maggiormente utilizzato per questa classe di utenti. Per cui le novità in arrivo potrebbero essere decisive. D'altra parte se avete letto questo articolo, avrete già capito che gli sviluppatori rappresentano per i produttori di Browser un tesoro da coccolare e cullare, perché proprio loro possono, sviluppando app più o meno compatibili, determinare gli standard che piloteranno il web nei prossimi anni [youtube http://youtu.be/Ehv5u-5rE8c]
