L'iPhone diventa una chiave virtuale per l'hotel

La catena di hotel Starwood ha ufficialmente lanciato un innovativo servizio che permette agli ospiti dei suoi hotel di sbloccare la porta della stanza che prenotano con una chiave virtuale, bypassando completamente la reception. Si potrà accedere alla stanza attraverso un app che, via bluetooth dialoga con la serratura, dunque senza utilizzare NFC. A poter utilizzare questa app sono tutti i possessori di iPhone dal 4S in poi e, in primavera, si potrà utilizzare anche l’Apple Watch. Per il momento questa possibilità è riservata solo agli aderenti al programma fedeltà SPG, degli hotel Starwood.

Come funziona

A breve seguiranno altri hotel