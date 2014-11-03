Deadline, l'app che ti dice quanto ti resta...

"Credo che dovrei smettere di bere così tanti alcolici, questo mi aggiungerebbe parecchi anni. Quest'app è divertente ed è un monito costante a comprendere che le scelte che fate adesso mentre siete nel piano delle vostre forze avranno un grande effetto su di voi quando sarete anziani"

A prima vista quest'app sembra un po' macabra e un po' menagrama. Deadline cerca di individuare la data della vostra dipartita da questa terra. Comprendiamo quelli fra voi che hanno abbandonato momentaneamente la lettura dell'articolo per dedicarsi a gesti scaramantici. Ma Deadline non ha un'accezione così negativa come a prima vista sembra. In realtà tenta di utilizzare tutte le informazioni sul vostro stile di vita da Apple Health per determinare statisticamente quale potrebbe essere approssitivamente la vostra aspettativa di vita. Si tratta più di un incitamento a vivere bene secondo uno stile salutare e ponendo attenzione al vostro benessere fisico più che un messaggio depressivo. La descrizione presente sull'Apple store è la seguente "Deadline usa informazioni statistiche per cercare di determinare la data della vostra morte, ma nessuna app può davvero determinare accuratamente la data in cui morirete, per cui considerate questa previsione come un modo di motivere voi stessi ad essere più attenti alla vostra salute e consultare un medico quando necessario" L'app è disponibile per ora solo per iPhone e sfrutta Apple Health per ottenere i dati statistici che gli occorrono per effettuare la sua previsione. La data non è fissa ma varia con il variare del vostro stile di vita. Per questo motivo è da considerarsi più un'app che stimola al fitness più che un'app contenente un costante messaggio depressivo. Uno dei commenti degli utenti che hanno provato l'app dice: