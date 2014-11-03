Home Scienza Uno scanner per trovare le tue vene

di Redazione 03/11/2014

Se avete fatto qualche volta un'analisi del sangue sapete che il terrore di tutti i pazienti è quello di trovare un infermiere che non sia in grado di trovare subito le vostre vene. [youtube http://youtu.be/OlsohMj_IVA] Questo problema potrebbe essere risolto grazie ad uno strumento che sfrutta i raggi infrarossi per trovare facilmente la posizione delle vostre vene. Ad alcuni può risultare un po' impressionante vedere il disegno delle vostre vene dipingersi di verde sul vostro braccio, tuttavia questo tipo di tecnologia può senza dubbio aiutare a vincere il panico da iniezione. Attualmente il servizio si sta sperimentando in Australia per incoraggiare i donatori ad avvicinarsi con meno timore alle autombulanze della croce rossa per donare il sangue. Lo scanner funziona azionando una luce ad infrarossi nei pressi della zona da evidenziare. In quella zona la luce viene assorbita naturalmente dall'emoglobina deossigenata e le vene vengono mostrate in verde. La macchina attualmente risulta essere completamente sicura