La Cina annuncia il Laser Anti Drone

Sono belli i droni, ci si possono fare un sacco di cose carine: sorvolare un'area, fotografarla, riprenderla, portarci oggetti. Ma non tutti sono contenti di mettere in mostra le proprie azioni alla mercé dei droni. Così la Cina che non è nota per essere un esempio di libertà specialmente nel campo dell'informazione ha appena annunciato una tecnologia capace di abbattere un drone in 5 secondi netti da quando il sistema lo mette a fuoco. In realtà si parla di droni "Small-Scale", non sappiamo piccoli quanto, ma in teoria possono essere abbattuti droni che volano a 500mt da terra alla velocità di 50m/s. Il sistema è stato progettato dal China Academy of Engineering Physics (CAEP) e apparentemente è stato sviluppato per proteggere i territori cinesi da rischio che piccoli droni low cost possano essere utilizzati dai terroristi per creare una mappa delle installazioni militari o civili sul territorio cinese. Contemporaneamente anche Francia e America stanno sviluppando sistemi simili. In particolare la compagnia francese EDF ha dimostrato preoccupazione dopo che nelle scorse settimane un drone ha sorvolato alcuni impianti nucleari. In America invece si lavora su un sistema sviluppato da Boeing anche se non è dichiaratamente nato per abbattere droni ma altri concegni di tipo miliare