Meerkat vuole battere Periscope su Android
di Redazione
16/04/2015
Twitter e Periscope stanno lentamente e progressivamente vincendo la battaglia sul Live Streaming. Erano state rose e fiori per Meerkat fino a quando Twitter non ha scompigliato ogni previsione portando sul mercato la sua app per trasmettere gli eventi in real time e ponendo le basi per essere il più grande network di informazione in tempo reale del pianeta. Se, dal punto di vista tecnico e di marketing, Meerkat aveva già i suoi problemi a restare alla pari con Periscope, Twitter non si è fatto scrupoli ad usare tutto il peso del brand e dei suoi numeri per mettere ulteriormente il bastone fra le ruote a Meerkat. Il social blu ha prima tagliato fuori Meerkat dall'accesso al social graph ed ha poi consigliato personaggi pubblici ed editori di non usare Meerkat. I dati fin qui disponibili danno ragione a Twitter con una crescita esponenziale di Periscope e un lento declino di Meerkat, ma non tutto è ancora perduto. Meerkat sembra infatti accelerare sulla disponibilità di un App per Android cercando di arrivare prima del rivale in un mercato che conta parecchi milioni di installazioni. Fino ad ora sia Meerkat sia Twitter si erano scontrati sul solo terreno di iOS. Oggi tuttavia Meerkat ha reso pubblico un programma di partecipazione ad una beta di Android. Si tratta semplicemente per ora di un programma ad invito a cui iscriversi. Nessuna beta ufficiale ancora rilasciata o un alfa, ma semplicemente una form con la richiesta di partecipazione al programma beta. Meerkat dunque ha ancora qualche possibilità di tenere duro sul mercato del live streaming. Non ci sono date per un probabile rilascio e anche Twitter è al lavoro per conquistare il mercato Android con Periscope, ma se Meerkat vuole uscire dall'angolo in cui Periscope sembra averla costretta non può non provare a giocare la carta Android.
