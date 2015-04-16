Google trova il tuo telefono attraverso il motore di ricerca
16/04/2015
La funzione "Trova il mio telefono" non è nuova agli utilizzatori di Android. Da tempo i dispositivi equipaggiati con il sistema operativo di Google dispongono di una funzione attraverso la quale è possibile ritrovare un telefono disperso, magari dimenticato in aeroporto, in macchina o semplicemente caduto in qualche anfratto domestico. La novità è che Google ha appena introdotto una modalità ancora più semplice per ritrovare il proprio telefono in caso di necessità, infatti sarà sufficiente andare come sempre sul motore di ricerca e digitare "Trova il Mio Telefono" o "Find My Phone" per ottenere come risultato una scheda contenente la posizione del device. Naturalmente è necessario essere loggati ai servizi di Google. La differenza rispetto ad oggi è sensibile, attualmente infatti per ottenere lo stesso risultato è necessario puntare il browser su una specifica pagina dedicata Il servizio dedicato per ora rimarrà attivo per le funzioni del blocco del telefono e cancellazione dei dati, ma sarà possibile comunque rintracciare il proprio telefono sulla mappa ed eventualmente farlo squillare. Unico requisito essenziale è avere installato sul cellulare l'ultima versione di Google Search. Attualmente il servizio non sembra essere attivo in Italia, sarà necessario ancora qualche tempo per poterlo provare. Il post originale su Google+ recita: "È capitato a tutti, abbiamo cercato il telefono sotto il sedile dell'auto, guardato sotto i cuscini del sofa e non siamo riusiciti a trovare il telefono. Se sai dove è il tuo computer ora puoi chiedere a Google di trovare il tuo telefono direttamente dal desktop. Se il telefono è nei dintorni, Google può farlo squillare - oppure potete trovarlo sulla mappa, se pensate di averlo dimenticato al bar. Basta che siate certi di avere installato l'ultima versione dell'App Google "
