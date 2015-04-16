Apple Researchkit, è boom: già 60mila iscritti

“Siamo soddisfatti e motivati dal riscontro ricevuto per ResearchKit da parte della comunità di medici e ricercatori e dai partecipanti agli studi clinici. Studi che solitamente coinvolgevano poche centinaia di partecipanti ne contano ora decine di migliaia”.

Grande successo per, il sistema progettato dalla Mela per favorire la ricerca medico-sanitaria. In un solo mese, infatti, sono già oltre 60mila gli utenti iscritti: con questo sistema, per ricercatori e medici sarà molto più facile analizzare e comparare i dati relativi agli studi clinici, grazie alla collaborazione dei partecipanti i cui dati sono trattati secondo le normative vigenti e con il loro consenso. Il servizio è stato pensato per consentire agli scienziati di utilizzare una piattaforma adibita alla creazione di apposite applicazioni; gli sviluppatori, dal canto loro, potranno aggiungere nuovi moduli di ricerca alla struttura open source del progetto. Su App Store sono già disponibili le prime applicazioni per la ricerca sviluppate proprio con ResearchKit: sono dedicate rispettivamente a diabete, asma, tumore al seno, malattie cardiovascolari e morbo di Parkinson. Grande soddisfazione per Jeff Williams, Senior Vice President Operations di Apple:La piattaforma di ResearchKit è open source ed organizzata per moduli: ciascun medico o ricercatore, può adoperare i moduli iniziali per approfondire determinati argomenti o comprendere meglio una specifica malattia. Gli stessi, poi, sono personalizzabili e consentono di partire dagli elementi base per i classici studi clinici: sondaggi, consenso dei partecipanti e altre attività. Inoltre, ResearchKit si coniuga perfettamente con HealthKit, il software introdotto da Apple con iOS 8 con lo scopo di far comunicare le app dedicate a salute, benessere e fitness. Una volta che l’utente dà il proprio consenso al trattamento, le app di ResearchKit possono cominciare a raccogliere importanti dati relativi ad esempio a peso corporeo, pressione sanguigna e tanti altri, in modo da rendere più semplice la ricerca medica.