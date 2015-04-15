Apple compra LinX e punta a rinnovare la zona telecamera
di Redazione
15/04/2015
Apple avrebbe acquistato Linx società israeliana specializzata in tecnologie relative alla gestione della sezione fotografica , per un valore stimato di 20 milioni di dollari. La notizia originale è stata riportata da Wall Street Journal che nel suo articolo riporta che Apple avrebbe confermato l'acquisizione attraverso una breve e consueta dichiarazione: "Apple compra piccole compagnie orientate alla tecnologia di tanto in tanto e generalmente non rende noti i motivi o i progetti futuri" Lynx non ha rilasciato alcun commento in merito alla notizia. La compagna israeliana opera nel campo dello sviluppo di telecamere miniaturizzate per smartphone e tablet. Lynx ha sviluppato un algoritmo che utilizza una batteria di sensori per catturare immagini multiple allo stesso tempo e produrre dunque fotografie di altissima qualità e anche mappe tridimensionali. Secondo le ultime dichiarazioni l'algoritmo di Lynx sarebbe in grado di produrre immagini di qualità superiore con diverse condizioni di luce. Chiaramente l'acquisizione di Lynx potrebbe essere vista nell'ottica di sviluppare ulteriormente le telecamere dei prodotti Apple aprendo scenari futuri per operazioni quali la separazione dell'immagine dallo sfondo, il riconoscimento facciale e il generico miglioramento delle performance della sezione fotografica
