Huawei P8 anche in versione Max

Huawei vuole fare le cose in grande con il suo nuovo P8
, così oltre ad avere annunciato la disponibilità del suo nuovo flagship ne presenta una versione dalle dimensioni decisamente maggiorate. D'altra parte se Huawei vuole fare concorrenza ad Apple e Samsung non può non disporre di un prodotto che anche nelle dimensioni ricordi quelle di iPhone 6 plus.
L'Huawei P8 è un gigante da 6.8 pollici
che si basa sul design del fratello più piccolo. Il P8 Max tuttavia raddoppia solo le dimensioni dello schermo perché la risoluzione rimane 1080p Full HD. Grande invece anche la batteria che raggiunge i 4.360mAh
che tradotto in ore di lavoro potrebbe arrivare a significare quasi 2 giorni di attività senza interruzioni, praticamente un record.
Con i suoi 6.8 pollici l'Huawei P8 non è certamente un Phablet da portare nel taschino della giacca, piuttosto è un device orientato alla produttività quotidiana tanto che Huawei ne ha personalizzato l'interfaccia
dotandolo di un sistema di pannelli multipli che rendono più semplice le operazioni in multitasking. Una modalità più vicina a quella di un tablet che a quella di uno smartphone.
Il resto della dotazione hardware di P8 Max è simile a quella del normale P8, eccetto per la telecamera frontale
che sulla versione Max è da 5MP contro gli 8MP della versione standard. La telecamera principale invece è identica a quella del normale P8 con tutte le funzionalità che ne fanno una sezione fotografica di alta qualità. Permangono i 13MP, lo stabilizzatore ottico, il flash con misurazione di due temperature di colore.
Nessuna novità anche per il processore
che rimane l'octacore Kirin 930 a 64bit prodotto da Huawei con 3Gb di Ram. Maggiorate le dimensioni, maggiorato il prezzo
: 549€ per la versione con 32GB di storage e 649€ per la versione con 64GB di storage.