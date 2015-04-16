Il Robot-Chef preparerà il pranzo nella vostra cucina Hi-Tech
Se appartenete ancora a quel gruppo di persone che crede che i Robot siano roba che non uscirà mai dai laboratori dei ricercatori, forse potrebbe farvi venire qualche dubbio questo Robot Chef. Un paio di braccia meccaniche sospese in una normale cucina si muovono sapientemente fra fornelli e ingredienti realizzando le ricette di chef famosi e anche le vostre. Moley Robotics ha utilizzato due braccia meccaniche ,prodotte da ShadowRobotics, per costruire il primo robot da cucina che imita il comportamento di un cuoco provetto. Il progettista Mark Oleynik ha detto "Se vi piace il cibo e volete esplorate differenti tipi di cucina, oppure volete tramandare una ricetta di famiglia per gli anni a venire, Automated Kitchen può esservi d'aiuto. Non è solo un dispositivo che vi può fare risparmiare tempo ma una piattaforma per sviluppare la nostra creatività. Si, può anche aiutarci a diventare cuochi migliori". Automated Kitchen non è un robot totalmente autonomo come in un primo momento si potrebbe pensare, ma un'automa in grado di replicare meccanicamente e con precisione le ricette che gli vengono insegnate. L'apprendimento avviene via smartphone. Ad esempio si può insegnare ad Automatic Kitchen come cucinare la ricetta della nonna oppure quella di un grande chef ed il robot la replicherà perfettamente per gli anni a venire. In una demo prodotta per IBTimes si vede perfettamente il robot prelevare gli ingredienti precedentemente misurati e disposti in modo preciso su un ripiano vicino replicando una ricetta di Tim Anderson vincitore di MasterChef nel 2011. [youtube https://youtu.be/P1Irm1HlwnQ] Il prototipo è stato presentato alla fiera di tecnologia di Hannover, e gli ingegneri di Moley Robotics sperano di portarlo sul mercato nel 2017 ad un costo di 10.000$. A prima vista un costo abbastanza alto per un gadget da cucina, ma nel prezzo sono inclusi anche il piano di lavoro, il piano di cottura e il lavello. Non ancora per tutte le tasche ma neanche troppo distante dal prezzo di una cucina di fascia alta comprensiva degli stessi mobili.
