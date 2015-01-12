L'ISIS "Hackera" alcuni account del Comando Americano per il medio oriente
di Redazione
12/01/2015
Alcuni hacker appartenenti a "The Cyber Caliphate" gruppo hacker vicino all'ISIS si sarebbero imposessati degli account twitter e youtube cel Comando Americano per il medio oriente - il centcom - lo riporta Techcrunch e in Italia Repubblica. Gli hacker hanno scritto su Pastebin:
Pentagon networks hacked. AMERICAN SOLDIERS WE ARE COMING, WATCH YOUR BACK. ISIS. #CyberCaliphate”. La rete del pentagono è stata Hackerata. Soldati americani stiamo arrivando guardatevi alle spelle" ISIS. #CyberCaliphateSono seguiti una serie di Tweet con link a documenti già precedentemente divulgati, altri con piani militari riguardanti Cina e Corea del Nord. Alcuni Tweet hanno tuonato "Non ci fermeremo sappiamo tutti di voi e delle vostre famiglie". L'account @CENTCOM associato al Comando Americano per il Medio Oriente è stato momentaneamente sospeso da Twitter. Un ufficiale della difesa americana sembrerebbe avere confermato al reporter di Fusion - Brett Lo Giurato, che l'account Twitter del CENTCOM è stato compromesso.
In realtà la situazione sembrerebbe non essere così grave. I documenti pubblicati sono indicati dal CENTCOM come non particolarmente compromettenti e il dipartimento della difesa americana sta indagando.
L'attacco mina ulteriormente la fiducia nella cybersicurezza americana e assume i contorni di una guerra globale combattuta anche su Internet.
Immagine di gregwest98 (CC BY 2.0)
Defense official: "We can confirm that the U.S. Central Command Twitter account was compromised earlier today."— Brett LoGiurato (@BrettLoGiurato) 12 Gennaio 2015
Articolo Precedente
Leoht la borsa che ricarica il cellulare e anche altro
Articolo Successivo
Il selfie di Totti fa il giro del mondo!