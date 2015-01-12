Caricamento...

L'ISIS "Hackera" alcuni account del Comando Americano per il medio oriente

Redazione Avatar

di Redazione

12/01/2015

L'ISIS
Alcuni hacker appartenenti a "The Cyber Caliphate" gruppo hacker vicino all'ISIS si sarebbero imposessati degli account twitter e youtube cel Comando Americano per il medio oriente - il centcom - lo riporta Techcrunch e in Italia Repubblica. Gli hacker hanno scritto su Pastebin:
Pentagon networks hacked. AMERICAN SOLDIERS WE ARE COMING, WATCH YOUR BACK. ISIS. #CyberCaliphate”. La rete del pentagono è stata Hackerata. Soldati americani stiamo arrivando guardatevi alle spelle" ISIS. #CyberCaliphate
Sono seguiti una serie di Tweet con link a documenti già precedentemente divulgati, altri con piani militari riguardanti Cina e Corea del Nord. Alcuni Tweet hanno tuonato "Non ci fermeremo sappiamo tutti di voi e delle vostre famiglie". L'account @CENTCOM associato al Comando Americano per il Medio Oriente è stato momentaneamente sospeso da Twitter. Un ufficiale della difesa americana sembrerebbe avere confermato al reporter di Fusion - Brett Lo Giurato, che l'account Twitter del CENTCOM è stato compromesso. In realtà la situazione sembrerebbe non essere così grave. I documenti pubblicati sono indicati dal CENTCOM come non particolarmente compromettenti e il dipartimento della difesa americana sta indagando. L'attacco mina ulteriormente la fiducia nella cybersicurezza americana e assume i contorni di una guerra globale combattuta anche su Internet. Immagine di gregwest98 (CC BY 2.0)
