Leoht la borsa che ricarica il cellulare e anche altro

di Redazione 12/01/2015

Le borse delle donne sono una specie di pozzo senza fondo al cui interno spesso si può trovare di tutto. La quantità di accessori più o meno utili che possono trovare posto in questi portabagagli semoventi è assolutamente fuori dal comune. Leoht ha pensato, perché non infilare li dentro una batteria di 6.000mAh o 10.000mAh?. In realtà potrebbe non sembrare un'idea del tutto innovativa, ma la borsa è strutturata in modo che la batteriea portatile possa essere ricaricata in modo Wireless attraverso una piastra Qi induttiva che viene venduta insieme alla borsa ed è compresa nel prezzo. Così se avete voglia di portare addosso un accessorio di moda che abbia anche l'utilità pratica di ricaricare il vostro telefono o altre vostre periferiche portatili mentre siete a spasso per la città, potreste fare un pensierino a questo oggetto di Leoht. Non solo ma poiché è proprio vero che una donna potrebbe rovistare nella propria borsa per ore senza trovare quello che sta cercando, Leoht dispone di una serie di luci interne che possono aiutare nell'arduo compito. Il costo non è proprio economico, potrebbe arrivare sul mercato ad un prezzo di circa 300$