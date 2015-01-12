Il selfie di Totti fa il giro del mondo!

Roma Lazio finisce 2 a 2 ma se per gli appassionati di sport è il risultato che conta, per gli appassionati di internet, del web, di social e di tutto ciò che a questi temi è annesso, è un'altra la notizia che conta. Al 18' del secondo tempo Totti segna il gol del pareggio, corre verso la curva, salta un paio di cartelloni pubblicitari si fa consegnare un iPhone e si auto-scatta un selfie che passerà alla storia e che farà il giro del globo. Per la prima volta nel mondo del calcio entra la tecnologia a dispetto di quanti vorrebbero tenerla fuori dallo stadio e soprattutto entra in modo dirompente, tanto che oggi "Mashable" uno dei siti web più visitati al mondo titolava:

"Football player Totti takes a selfie to celebrate goal" "Il calciatore Totti scatta un selfie per celebrare un goal"

"Selfie? Ci avevo pensato in settimana, ormai è una moda e sono abituato a farli. Era un’occasione unica, ho scavalcato giocatori importanti ed è un ricordo per tutti. Ho chiesto a Nanni di portarmi il telefono ed è successo quello che è successo."