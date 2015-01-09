The Dash: cuffie wireless, player multimediale e activity tracker
The Dash è il nome di un progetto lanciato su Kickstarter da Bragi a Marzo del 2014 e che ha chiuso brillantemente la sua raccolta fondi a quota $3,390,551. È anche è il nome di un oggetto che unisce il meglio di un paio di cuffie wireless ad un fitness tracker ad un player multimediale. Il progetto si fonda sull'idea che la maggior parte degli sportivi ascolta musica durante le sue session di allenamento e la maggior parte degli sportivi lo fa utilizzando delle cuffie collegate allo smartphone o ad un player multimediale. Tutto ciò è noto e non rappresenta una novità di rilievo. The Dash dunque è dunque una cuffia o meglio un paio di cuffie, ma il primo punto a suo vantaggio rispetto alle cuffie tradizionali e che pur essendo composto dagli speaker destro e sinistro non ha bisogno di nessun cavo per essere collegato allo smartphone.
Speaker Wireless indipendentiEntrambi gli speaker sono indipendenti ed entrambi si connettono autonomamente via wireless allo smartphone e l'uno con l'altro. Non è un vantaggio da poco perché consente di utilizzare comunque delle cuffie stereo senza necessità di alcun filo di collegamento allo smartphone e senza nessun archetto o filo di collegamento fra gli speaker.
Activity Tracker in tempo realeAltro punto di forza di The Dash è che agisce come un activity tracker, contiene una serie di sensori che registrano le vostre performance. Contengono un accelerometro, un sensore di frequenza cardiaca, e addirittura un misuratore del livello di ossigeno nel sangue.
Player Multimediale integratoSe tutto ciò non bastasse, the dash ha anche alcune funzioni supplementari come un filtro di trasparenza per ascoltare i rumori ambientali e dispone di un sdk per favorire lo sviluppo di applicazioni da parte dei programmatori. L'SDK è orientato alla raccolta dei dati registrati da The Dash durante l'attività fisica, con il chiaro scopo di consentire di creare applicazioni in grado di analizzare i dati e riaggregarli per fornire informazioni agli utilizzatori. In pratica The Dash potrebbe divenire la base tecnologica su cui costruire App per la gestione dello stato di forma. [gallery columns="4" ids="4070,4071,4072,4073,4074,4075,4076,4077,4078,4079,4080,4081,4082"] Il costo quando queste cuffie arriveranno sul mercato sarà di circa 300$ che potrebbero sembrare eccessivi se si pensa a the dash come ad un paio di cuffie, ma che sono un prezzo in linea con il mercato se si pensa che questo condensato di tecnologia dal peso di 13.8 grammi per speaker è in realta un player multimediale, un fitness tracker ed un paio di strepitose cuffie wireless tutto insieme. Potete anche preordinarle sul sito del produttore: Bragi all'indirizzo http://store.bragi.com/ [youtube http://youtu.be/G90QZBsPNog]
