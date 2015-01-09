TV a schermo Curvo, Piatto o Flessibile? Lg ne ha per tutti i gusti
di Redazione
09/01/2015
Sull'utilità dell'acquisto di una TV a schermo curvo e su quali siano i vantaggi dell'acquisto di una tv basata su questa tecnologia avevamo già discusso in quest'articolo dal titolo "Tv a schermo curvo: conviene acquistarli ora?". Ma quello che avevamo già visto in parte al Ces del 2014 e che ha trovato conferma al Ces 2015 risolve in parte il problema della scelta. LG infatti dispone di una gamma di TV tale da soddisfare tutti i gusti e anche gli schermi flessibili diventano un opzione percorribile per gli indecisi.
Schermi curvi, piatti, flessibiliLg ha presentato ben 7 nuovi modelli di TV Oled 4K al Ced 2015 tutti basati su tecnologia Oled, con schermi flessibili, curvi e piatti.Le dimensioni variano da 54.6, 64.5 e 76.7 pollici di diagonale. La tecnologia utilizzata su tutte le TV è la WRGB che aggiunge un sub-pixel bianco ai classici rosso, verde e blu, e consente nelle intenzioni di LG una perfetta visione delle immagini in termini di colori, contrasto e luminosità. Ma indipendentemnete della qualità visiva dei televisori Oled 4k di LG è la qualità e la quantità degli schermi a sorprendere.
Sottili, Minimalisti e anche flessibiliUna terminologia introdotta da LG è quella relativa al design "Art Slim" che unisce il concetto di "sottile" a quello di "esteticamente bello". In altre parole LG tenta di creare con la tecnologia Art-Slim TV sempre più sottili con un'estetica minale tesa a creare la sensazione di uno schermo privo di cornice come se l'immagine potesse galleggiare sospesa nell'aria. Che voi siate dei fan degli schermi curvi o più tradizionalisti amanti del piatto, la gamma di televisori LG offre veramente un'ampia scelta. Se poi non siete riusciti a decidervi fra schermo curvo e piatto, potrete sempre optare per uno schermo flessibile. E se avrete la pazienza di dare uno sguardo al video qui sotto, scoprirete che davvero gli schermi flessibili hanno dalla loro parte il sicuro punto di forza di lasciare gli spettatori a bocca aperta mentre si arrotolano su loro stessi come se fossero fogli di carta. [youtube http://youtu.be/9NspPSFzT4E]
Audio e SoftwarePer tornare ad una sezione più puramente descrittiva, tutti i modelli della serie LG 4K Oled TV sono equipaggiati con WebOS 2.0. Per la sezione audio Lg ha stipulato un accord con Harman/Cardon per assicurare una resa audio di alto livello mentre la dotazione comprende speaker a 4.2 canali migliorati dalla tecnologia LG ULTRA Surround System.
Prezzi, premi e intenzioniNon ancora una parola precisa sui costi, ma l'idea è quella di tentare nel 2015 di scendere sotto i 3.000 euro in modo da allargare la fascia degli utenti in grado di poter effettuare l'acquisto.
"Lg sta guidando l'innovazione rendendo disponibile questa superba tecnologia per le TV al maggior numero di consumatori possibile" ga detto In-Kiu Lee, vice presedente senior e a cao della divisione TV e monitor di LG Electronics Home Entertainmente Company. "LG è convinta che questo sia il futuro della televisione e vogliamo continuare a sviluppare l'offerta OLED fino a quando non diventerà un'opzione alla portata di tutti i consumatori"Al CES 2015, le TV Oled 4K di LG sono state premiate con il "CES Innovation Awards" il premio per le tv più innovative. In particolare si sono meritate il riconoscimento il modello 77EG9900 da 77 pollici con schermo flessibile, il modello 65EG9600 da 65 pollici con schermo Floating Art Slim Curvo e il modello 55EF9500 da 55 pollici basato su schermo Floating Art Slim Piatto Per tutti coloro che non hanno potuto visitare il Ces 2015 dal vivo, il punto di incontro è http://www.lgnewsroom.com/ces2015.
