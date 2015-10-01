Caricamento...

LG Watch Urbane 2 il primo SmartWatch Android con LTE

01/10/2015

Sembra proprio che LG stia attraversando un periodo di forma eccezionale, così dopo avere presentato LG Nexus 5X e LG V10 è ora il turno della seconda versione di LG Watch Urbane. Esattamente come per il primo modello, LG Watch Urbane conserva la tradizionale forma circolare e per look e materiali si presenta come uno smartwatch in grado di coniugare tecnologia e fashion. Le maggiori novità arrivano però proprio sul piano tecnologico. LG segue Samsung e porta sul mercato uno smartphone Android con supporto alla connessione LTE. In altre parole LG Watch Urbane potrebbe tranquillamente essere utilizzato come alternativa allo smartphone anche sul piano delle comunicazioni telefoniche. Samsung sta lavorando nella stessa direzione con il suo Samsung Gear S2 equipaggiato tuttavia con il sistema operativo Tizen, a differenza di LG Watch Urbane 2 su cui è installato Android Wear. Potenzialmente dunque LG Watch Urbane dispone di un numero di applicazioni certamente maggiore rispetto a Samsung Gear S2. Oltre al supporto LTE completano la dotazione tecnica di LG Watch Urbane uno schermo da 1.38'' con risoluzione 480x480 P-OLED e la batteria da 570mAh che dovrebbe essere sufficiente per alimentare LG Watch Urbane per un giorno intero. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 400 da 1.2GHz con 4GB di memoria. L'orologio è certificato IP67. LG non ha rilasciato ancora dichiarazioni sul prezzo mentre sulla data di disponibilità si è limitata a dire:
"LG Watch Urbane 2nd Edition sarà disponibile prima negli stati Uniti e in Corea, in seguito in Europa, CIS, Asia e Middle East. I dettagli sul prezzo e la data di disponibilità saranno annunciato localmente in un secondo momento"
