OS X El Capitan e le nuove Pinned Tab di Safari

Apple ha rilasciato da poche ore Mac OS X El Capitan, nuova versione del sistema operativo dedicato ai desktop della casa di Cupertino. Fra le novità spicca un aggiornamento del browser Safari con l'introduzione delle "Pinned Tab". Si tratta di una funzionalità che consente di ridurre ad icona le tab di navigazione e salvarle nell'angolo in alto a sinistra del browser. Il funzionamento è piuttosto semplice, è sufficiente trascinare una delle tab di navigazione con il mouse verso l'angolo sinistro del browser e la tab verrà automaticamente ridotta ad icona. Le Tab sono persistenti anche in seguito alla chiusura di Safari. È sufficiente aprire nuovamente il browser per ritrovare le pin salvate esattamente nello stesso ordine in cui le abbiamo lasciate. Si tratta di una funzionalità utile per accedere velocemente ai siti che usiamo più spesso senza doverli necessariamente salvare nella cronologia e mantenendo comunque ordinata la barra di navigazione del browser. Fra le altre innovazioni introdotte in Safari anche la possibilità di vedere immediatamente attraverso un'icona qual è il sito che sta inviando audio fra quelli aperti ed eventualmente intervenire ponendo l'audio in mute. L'operazione richiede semplicemente un click sulla relativa icona