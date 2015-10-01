LG V10 raddoppia! due display due fotocamere

LG ha presentato nella notte il suo nuovo telefono di punta, l'LG V10
. Di questo smartphone si era lungamente parlato e le indiscrezioni sono state confermate. L'LG V10 ha un doppio display
. Il display extra è posizionato sopra quello principale da 5.7'' QHD e funziona in modo totalmente indipendente. La funzionalità è quella di rimanere sempre visibile mentre si utilizzano le varie applicazioni. Può essere utilizzato per esempio per visualizzare il meteo, l'orario, e lo stato della batteria. Proprio sulla batteria LG sostiene che la presenza di questo secondo display non ha nessun effetto sui consumi.
Il display non è l'unico pezzo di hardware che LG ha raddoppiato su LG V10, anche la fotocamera frontale è in realtà costituita da due fotocamere separate da 5MP
l'una. Le due fotocamere possono catturare immagini con un angolo di 80° ma quando necessari possono essere utilizzate contemporaneamente per effettuare scatti da 120°. Attiva anche una funzionalità "Multi-view Recording
" che consente di utilizzare contemporaneamente tutte e tre le telecamere. Perché utilizzare le tre telecamere contemporaneamente è demandato alla vostra creatività. Sicuramente per ottenere scatti decisamente particolari.
Interessante la sezione video che consente di catturare filmati 4K
ed offre una serie di addon utili come il filtro sul rumore e monitor audio
per impostare nel modo migliore i tre microfoni durante la registrazione che può essere anche effettuata con un microfono direzionale.
Per il resto l'hardware è composto da Display 5,7" IPS Quantum QHD (2560 x 1440) / 513ppi / Gorilla Glass 4, Display secondario 2.1-inch IPS Quantum (160 x 1040 / 513ppi), 4GB di Ram, Storage da 64GB espandibile via microSD, fotocamera posteriore da 16 Mpxl, f/1.8, autofocus laser, Sensore d'impronte digitali.
Manca Android Marshmallow, il telefono viene distribuito con Lollipop, la batteria è da 3000 mAh removibile. Prezzo ancora da definire. In ogni caso LG inizierà la distribuzione da Asia, America e Medio Oriente e raggiungerà l'Europa solo in un secondo momento