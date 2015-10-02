Facebook: il video profilo e tutte le altre novità
di Redazione
02/10/2015
Facebook festeggia il suo decimo compleanno rilasciando importanti novità: in questi giorni si sta parlando molto della possibilità di sostituire la foto del profilo con un breve video, ma dietro i cambiamenti del social network più utilizzato al mondo c’è molto di più. Il fattore più importante è rappresentato dalla visione “mobile-centrica” del social network: tutte le misure adottate hanno lo scopo di rendere Facebook maggiormente fruibile dai dispositivi mobili. Il roll out è partito per ovvi motivi dagli Stati Uniti, ma nei prossimi giorni le nuove funzioni saranno disponibili per gli utenti di tutto il mondo, che ad oggi sono oltre 1 miliardo di persone. La modifica immediatamente più visibile è quella relativa alla foto del profilo: si tratta dell’immagine identificativa, quella che molti utenti lasciano lì in bella mostra per tanti anni, mentre altri la cambiano molto di frequente, a seconda di stati d’animo o eventi con i quali si sentono coinvolti. Secondo le statistiche rese note dallo stesso social network con un post sul blog, le persone visitano profili Facebook circa 4 miliardi di volte al giorno e le modifiche apportate proprio a questo aspetto, mirano a rendere le bacheche dei posti migliori per i “proprietari” e gli “ospiti”. Per consentire ai propri iscritti di esprimere meglio chi sono e cosa fanno, le principali novità sono: 1 una nuova opzione per fissare una foto in cima al profilo; 2 scegliere una foto del profilo per un periodo di tempo prestabilito; 3 maggiore visibilità alle informazioni del profilo e un nuovo campo Biografia da 100 caratteri; 4 rinnovato designa della versione mobile con l’immagine del profilo al centro; 5 possibilità di sostituire la foto del profilo con un video in loop di 7 secondi. Alcuni utenti italiani hanno già a disposizione le nuove funzioni e dai commenti sul social network sembra molto apprezzata la possibilità di fissare foto (5 al massimo) in un’apposita sezione in cima al profilo. La seconda novità, invece, è rappresentata dalla possibilità di cambiare per ore, giorni o settimane, la foto del profilo, che alla scadenza del timer, ritornerà automaticamente quella inizialmente scelta. La terza novità si incentra tutta sulla privacy e sulla possibilità di descriverci in 100 caratteri che saranno ben in mostra a chi visita il nostro profilo. La quarta nuova funzione ha semplicemente lo scopo di centrare il profilo sugli schermi dei dispositivi mobili. Infine, la quinta consente di utilizzare un video, caricandolo dal nostro computer, scegliendolo tra quelli già online o registrandolo dal vivo, al posto dell’immagine del profilo: può durare al massimo 7 secondi, che andranno automaticamente in loop al termine.
