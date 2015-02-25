Caricamento...

LG G Flex2 in vendita dopo il Mobile World Congress

Redazione Avatar

di Redazione

25/02/2015

LG G Flex2 in vendita dopo il Mobile World Congress
Il Mobile World Congress, l'evento più importante per l'industria mobile, avrà inizio la prossima settimana in Barcellona. LG ha annunciato oggi che proprio in prossimità dell'MWC è iniziata la distribuzione dell'atteso LG G Flex2. I paesi interessati a qesto primo rollout sono Stati Uniti, Hong Kong, Singapore, Francia, Germania e Inghilterra. L'Italia dovrà dunque attendere. Il telefonino curvo di LG arriverà sugli scaffali dei negozi italiani solo dopo il termine dell'MWC. L'LG G Flex2 aveva suscitato grande interesse già in Gennaio al momento della sua presentazione al CES 2015 quando la sua forma curva non aveva mancato di mettersi in luce agli occhi degli appassionati. [gallery size="medium" ids="4737,4738,4739"] LG è uno dei produttori che maggiormente sta investendo sulla tecnologia a schermo curvo, anche in settori diversi da quello del mobile, come ad esempio le televisioni. Questo LG G Flex2 ha un display da 5.5 pollici Full HD Plastic-OLED il cui maggior pregio risiede nella vantata migliore esperienza visiva da qualunque angolazione. Il processore è un Octa-Core Qualcomm Snapdragon da 2.0GHz a 64-bit che garantisce prestazioni di tutto rilevo. La batteria da 3.000mAh garantisce un tempo di utilizzo nella norma, ma ha dalla sua parte una notevole velocità di ricarica. Il produttore sostiene che è possibile ricaricarla di quasi il 50% in poco più di mezz'ora. L'LG G Flex2 non è solo uno smartphone con delle belle curve e un gran sistema hardware ma anche il software è stato aggiornato e studiato per garantire la massima fruibilità. In particolare LG ha lavorato sulle gesture in modo tale da rendere visibili informazioni come il tempo, i messaggi recenti, o le chiamate recenti semplicemente con uno swipe verso il basso lungo l'arco curvo del telefonino.
"L'LG G Flex2 mostra al mondo che c'è ancora spazio per progetti innovativi nel settore degli smartphone oltre le cornici in metallo e i display più grandi"
ha detto Juno Cho, presidente e CEO dela divisione LG Electronics Mobile Communication.
"Pensiamo che G Flex2 sia l'esempio perfetto di come design e funzionalità possono coesistere in modo perfetto. È uno smartphone da cui le persone semplicemente non potranno staccare gli occhi di dosso"
Il costo di questo gioiellino non è ancora certo ma è molto probabile che possa aggirarsi intorno alle 649 euro. Per gli amanti dei numeri oltre all'estetica contano anche le prestazioni che comunque non dovrebbero tradire le aspettative, per tutti gli altri possiamo solo dire che l'LG G Flex2 con tutte le sue curve, è veramente bello. Caratteristiche tecniche Chipset: Qualcomm® SnapdragonTM 810 processor with 2.0GHz 64-bit Octa-Core CPU Display: 5.5-inch Full HD Curved P-OLED (1080 x 1920 pixels / 403 ppi) Memoria: 16/32GB eMMC ROM / 2GB DDR4 RAM / microSD slot (up to 2TB) Camera: Posteriore 13.0MP with OIS+ with Laser Auto Focus / Frontale 2.1MP Batteria: 3,000mAh (embedded) Sistema Operativo: Android 5.0 Lollipop Dimensioni: 149.1 x 75.3 x 7.1-9.4mm Peso: 152g Network: 4G LTE / HSPA+ 21/42 Mbps Connettività: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth Smart Ready (Apt-X) 4.1 / NFC / SlimPort / A-GPS / Glonass / USB 2.0 Colori: Platinum Silver / Flamenco Red Varie: Gesture Shot / Gesture View / Glance View
