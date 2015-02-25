LG G Flex2 in vendita dopo il Mobile World Congress
di Redazione
25/02/2015
"L'LG G Flex2 mostra al mondo che c'è ancora spazio per progetti innovativi nel settore degli smartphone oltre le cornici in metallo e i display più grandi"ha detto Juno Cho, presidente e CEO dela divisione LG Electronics Mobile Communication.
"Pensiamo che G Flex2 sia l'esempio perfetto di come design e funzionalità possono coesistere in modo perfetto. È uno smartphone da cui le persone semplicemente non potranno staccare gli occhi di dosso"Il costo di questo gioiellino non è ancora certo ma è molto probabile che possa aggirarsi intorno alle 649 euro. Per gli amanti dei numeri oltre all'estetica contano anche le prestazioni che comunque non dovrebbero tradire le aspettative, per tutti gli altri possiamo solo dire che l'LG G Flex2 con tutte le sue curve, è veramente bello. Caratteristiche tecniche Chipset: Qualcomm® SnapdragonTM 810 processor with 2.0GHz 64-bit Octa-Core CPU Display: 5.5-inch Full HD Curved P-OLED (1080 x 1920 pixels / 403 ppi) Memoria: 16/32GB eMMC ROM / 2GB DDR4 RAM / microSD slot (up to 2TB) Camera: Posteriore 13.0MP with OIS+ with Laser Auto Focus / Frontale 2.1MP Batteria: 3,000mAh (embedded) Sistema Operativo: Android 5.0 Lollipop Dimensioni: 149.1 x 75.3 x 7.1-9.4mm Peso: 152g Network: 4G LTE / HSPA+ 21/42 Mbps Connettività: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth Smart Ready (Apt-X) 4.1 / NFC / SlimPort / A-GPS / Glonass / USB 2.0 Colori: Platinum Silver / Flamenco Red Varie: Gesture Shot / Gesture View / Glance View
