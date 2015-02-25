"Aprimi Sesame" e la porta si apre con lo Smartphone
di Redazione
25/02/2015
Sesame non è un trucco da mago ma un innovativo sistema d'accesso per la porta di casa. Ci sono tre cose a cui una persona presta attenzione quando lascia la propria abitazione: Le chiavi di casa, il proprio portafoglio, lo smartphone. Sesame promette di unire almeno due di queste tre cose: le chiavi di casa e lo smartphone. Sesame si installa su qualunque porta ed è compatibile con quasi tutte le serrature al mondo. Non richiede un grosso sforzo per essere installato e la vecchia serratura con le chiavi continua comunque a funzionare. La differenza è che se vi trovate davanti alla porta di casa e vi rendete conto improvvisamente di avere lasciato le chiavi dentro, potete tirare fuori il vostro cellulare, utilizzare l'app di gestione e sesame in un battito di ciglia vi aprirà la porta. Un tap sullo schermo dello smartphone non è l'unico modo di farvi aprire la porta, anche bussare sullo smartphone tenendolo in tasca, oppure inviare un comando vocale, oppure semplicemente bussare alla porta con una sequenza particolare può avere esattamente lo stesso esito: la porta si aprirà e vi sarà concesso rientrare in casa. Sono solo alcune delle tante possibilità offerte da Sesame. Se vi trovate in una stanza in fondo all'appartamento o beatamente sdraiati sul divano a guardare la TV e vi sorge il dubbio di non aver chiuso la porta, potete sempre farlo utilizzando il controllo remoto di Sesame attraverso lo Smartphone. Se volete concedere alla domestica di entrare in vostra assenza potete consentirle di entrare utilizzando Sesame. Una notifica vi raggiungerà ogni volta che qualcuno aprirà la porta di casa con tanto di fotografia e dati della persona che ha effettuato l'accesso. Sesame è un progetto disponibile su Kickstarter al costo di 89$ e gli sviluppatori sono pronti a scommettere che si tratta di un sistema ultrasicuro.
Articolo Precedente
I droni saranno pilotati con la forza del pensiero
Articolo Successivo
LG G Flex2 in vendita dopo il Mobile World Congress